Quiz e flertes: como foi a estreia do "BBB 17"

Comandado por Tiago Leifert, o Big Brother Brasil estreou a sua 17ª edição apresentando uma dupla de gêmeos. Os capixabas Antônio e Manoel e as gaúchas Emily e Mayla disputam duas vagas entre si para se juntar aos demais 13 competidores, que chegam à casa nesta terça.

Os quatro gêmeos já entraram na casa nesta segunda. Na quarta-feira, será aberta a votação, que vai até domingo, para o público decidir qual integrante de cada dupla sairá, restando apenas um homem e uma mulher entre o quarteto.

Logo após entrarem na casa, os gêmeos já iniciaram um clima de flerte.

– Nossa, eu quero a de rosa – assegurou Antônio.

– Eu quero qualquer uma – arrematou Manoel.

Durante conversa com Leifert, Mayla descreveu Manoel como um homem "bem romântico", enquanto Emily completou:

– E o Antônio é o cachorrão!

Após o programa, Emily seguiu brincando o brother:

– Eu vou te prendar.

Antônio questionou se a gaúcha o faria se apaixonar, que respondeu reticente:

– Vamos ver.

No programa, foi realizado um quiz ao vivo com o quarteto, no qual cada dupla de gêmeos teria que concordar questões sobre suas personalidades, como "Quem é mais fofoqueiro?" ou "Quem é mais mentiroso?". As gaúchas venceram a prova, faturando R$ 10 mil.

Nesta terça-feira, já com o time de participantes completo, será realizada a primeira Prova do Líder desta edição.



Novos quadros

Dois novos quadros foram apresentados no BBB: #BBBSemModeracao, apresentado por Rafael Cortez, que irá exibir vídeos do público; e Os Silva, no qual fantoches – cujas vozes serão de personalidades como Heloísa Périssé e Lúcio Mauro Filho – comentarão o programa.