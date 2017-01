Saiba o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Navegantes

Na folga 31/01/2017 | 22h02 Atualizada em

Em dia de procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, a cidade continua parcialmente funcionando. Com parte dos moradores em férias, a dica para quem ficou na Capital no primeiro feriado prolongado de 2017 é conhecer a cidade no CityTour da Linha Turismo, que opera normalmente. Com saídas de hora em hora entre meio-dia e 16h, o trajeto pelo Centro Histórico tem custo de R$ 30 o bilhete. O caminho pela Zona Sul sai às 15h, pelo mesmo valor. É dia de passe livre, e os cinemas dos shoppings funcionam conforme as sessões agendadas.



O trajeto da romaria deverá bloquear a passagem durante a manhã no centro de Porto Alegre. o cortejo se inicia às 8h em frente à Igreja do Rosário e segue em direção à Igreja de Nossa Senhora das Navegantes, com duração aproximada de duas horas e passará pelas ruas Vigário José Inácio, Avenida Mauá, Avenida da Legalidade, Avenida Sertório, se dirigindo até a praça em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. A EPTC informa que a melhor alternativa para acessar o centro da Capital será via BR-116, Avenida Farrapos e Avenida Alberto Bins.

SERVIÇOS

COMÉRCIO

Lojas podem abrir neste feriado.

BANCOS

Agências bancárias não abrirão na quinta-feira. Carnês e contas vencidas no dia 2 poderão ser pagos sem acréscimos no dia útil seguinte. Caixas eletrônicos e internet banking funcionam normalmente.

SUPERMERCADOS

Devem abrir normalmente na quinta e na sexta-feira, de acordo com a Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas).

TRENSURB

Na quinta-feira, as saídas da estação Mercado terão intervalo de 15 minutos da abertura, às 5h, até as 10h58min, e de 10 minutos entre 10h58min até as 15h20min. Depois, volta a ter 15 minutos de intervalo, das 15h20min às 22h25min. Ao final da noite, o intervalo entre trens será de 20 minutos, até as 23h25min. Para a Estação Novo Hamburgo, o intervalo será de 15 minutos até as 10h07min, e de 10 minutos até as 14h37min. A partir das 14h37min, o intervalo volta a ser de 15 minutos. No último horário, das 22h23min às 23h25min, partidas serão separadas por 16 minutos. Na sexta-feira, a circulação é em tabela de verão nas duas estações.

CORREIOS

Agências fechadas.

RODOVIÁRIA

Cerca de 45 mil pessoas devem deixar Porto Alegre para aproveitar o feriado de Navegantes entre esta quarta e sexta-feira. O número de horários extras disponibilizados chega a 310, de acordo com o chefe de operações da Rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa. A rodoviária funciona 24h nesse período.

SAÚDE

Pronto atendimentos e hospitais do município, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) permanecerão abertos 24h. As unidades de saúde fecham e retomam o atendimento na sexta-feira, a partir das 7h.

TRÂNSITO

Ônibus circularão com passe livre na quinta-feira.

LIMPEZA URBANA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público.

SHOPPINGS - terão horários diferenciados no feriado. Confira.

BARRASHOPPINGSUL

Lojas e quiosques têm abertura opcional das 14h às 20h e praça de alimentação deve funcionar das 11h às 21h. Restaurantes gourmets e lazer seguem programação própria dos lojistas.

BELLA VISTA PLAZA

Área de alimentação abre das 11h às 23h, e a farmácia, das 9h às 23h. Lojas estarão fechadas.

BOULEVARD ASSIS BRASIL

Lojas e quiosques têm abertura opcional, das 13h às 19h, e a praça de alimentação deve funcionar das 11h às 22h.

BOURBON ASSIS BRASIL

Lojas e quiosques tem abertura opcional, das 14h às 20h, praça de alimentação deve abrir às 11h e seguir até as 20h.

BOURBON COUNTRY

Lojas e quiosques têm abertura opcional, das 14h às 20h, a praça de alimentação deve funcionar das 10h às 22h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h às 24h.

BOURBON IPIRANGA

Praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h, enquanto as lojas ficam, opcionalmente, abertas das 14h às 20h.

BOURBON WALLIG

Restaurantes abertos das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite. Lojas e quiosques abrem opcionalmente, das 14h às 20h. Alimentação deve iniciar atividades às 10h e vai até às 22h.

DC SHOPPING

Alimentação, das 11h às 20h, e lojas tem funcionamento opcional das 14h às 20h.

JOÃO PESSOA

Lojas e quiosques estarão com abertura opcional do meio-dia às 18h e a praça de alimentação continua em horário normal, das 12h às 20h.

IGUATEMI

Lojas abrem opcionalmente das 14h às 20h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h30min às 22h.

LINDÓIA SHOPPING

Farmácia, alimentação e lazer abrem das 11h às 22h. Lojistas terão abertura opcional.

MOINHOS SHOPPING

Restaurantes abertos das 11h30min às 22h. Lojas e quiosques abrem opcionalmente, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 22h.

PASEO ZONA SUL

Praça de alimentação, aberta das 10h às 22h. Lojas têm abertura opcional das 14h às 20h.

POP CENTER

Fechado.

PORTO ALEGRE CENTERLAR

Praça de alimentação deve abrir às 11h e seguir até as 21h. Lojas têm abertura opcional, das 14h às 20h.

PRAIA DE BELAS

Alimentação e lazer abrem às 11h e funcionam até as 22h. Lojas devem abrir opcionalmente, das 14h às 20h.

RUA DA PRAIA

Praça de alimentação abre das 11h às 21h e lojas e quiosques têm abertura opcional do meio-dia às 18h.

TOTAL

Praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h e lojas terão abertura opcional das 14h às 20h.