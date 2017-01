Sandy fala vários palavrões em cena de "Tá no ar" e diverte o público

Desbocada 25/01/2017 | 10h27 Atualizada em

A nova temporada do Tá no ar estreou ontem, mostrando que o humor do programa está mais afiado do que nunca. Teve paródia com religião, crítica social e, pasmem, Sandy falando palavrões!

Uma das melhores cenas do primeiro episódio foi o momento em que aparece uma "Sandy que ninguém nunca viu". O programa simulou uma gravação antiga do seriado Sandy & Junior, na qual a protagonista não consegue acertar o texto após várias tentativas. Irritada, Sandy solta vários palavrões seguidos, o que com certeza ninguém imaginava sair da boca da cantora.

Leia mais sobre famosos e entretenimento

Não é a primeira vez que Sandy brinca com a fama de "santinha" no programa. Nos bastidores, ela contou que se divertiu com a piada e aproveitou pra matar a saudade da colega de elenco no seriado, Karina Dohme.

Marcelo Adnet, Marcius Melhem e o brilhante elenco do Tá no ar mostraram que é possível fazer piada de tudo. Nunca antes na história desse país um programa humorístico tocou em tantos tabus de forma tão inteligente.

Pelos comentários nas redes sociais, deu pra ver que o público se divertiu com a cena:

Tá no Ar já começou dando porrada pra todo lado e me fazendo ver Sandy falar 10 palavrões em um minuto. Que sensacional! Hahaha — Capitolina (@laguiiar) January 25, 2017

Sandy falando CARALHA no tá no ar HEHEHEH te amo linda — Flávia Prudente (@prudenteflavia) January 25, 2017

Sandy falando palavrão? Só no 'Tá No Ar' #TaNoAr e cobrou 20 milhões por cada palavrão. hahahahaah mas gosto muito da Sandy =D — R E N A T O (@_renatourias) January 25, 2017