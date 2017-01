Sem o dinheiro da prefeitura, apenas uma escola mantém o trabalho de confecção das alegorias

Carnaval de Porto Alegre 10/01/2017 | 18h38 Atualizada em

Na segunda semana de janeiro, ainda que a previsão seja de um Carnaval temporão em Porto Alegre, com desfiles marcados para os dias 10 e 11 de março, o cenário é preocupante no Complexo Cultural do Porto Seco.

Em apenas um dos 14 barracões destinados às escolas de samba há trabalho em andamento na confecção de alegorias.

A situação reflete a falta de repasse dos cachês pela prefeitura e a expectativa de que as escolas de samba não contem com verba pública neste ano.

— Para tocarmos o trabalho, é necessário que se tenha uma certeza ou um forte indicativo de que vai sair o dinheiro. Cada serralheiro no barracão nos custa R$ 1,1 mil por semana — argumenta o presidente da Império da Zona Norte, João Carlos Martins, o Gago.



Visão diferente tem Jorge Sodré, presidente da União da Vila do IAPI, única escola, por enquanto, a obter patrocínio do setor privado.

Pelo menos quatro pessoas, além do carnavalesco Sérgio Guerra, confeccionam as alegorias que a chamada Tricolor da Zona Norte planeja apresentar neste Carnaval.

— Temos que ter desfile sim, e competitivo — defendeu Sodré.

Porém, cada vez mais, Sodré parece isolado em sua posição. Na segunda-feira, os presidentes da Bambas da Orgia, Cleomar Rosa, e da atual Campeã, Imperatriz Dona Leopoldina, Vitor Hugo Amaro, falando à reportagem, mostraram-se simpáticos à ideia de um desfile não competitivo, caso não haja aporte financeiro público ou privado às escolas.

Nesta terça-feira, o presidente da Império da Zona Norte e o diretor de Carnaval da Embaixadores do Ritmo, Gustavo Giró, já admitiam essa possibilidade.



Alegoristas de Parintins querem que o trabalho seja visto

Serralheiros tocam trabalho no barracão da União da Vila do IAPI Foto: André Ávila / Agencia RBS

No barracão da União da Vila do IAPI, parte da mão de obra vem de longe. Pelo sexto ano consecutivo, três serralheiros e um escultor de Parintins, no Amazonas, vêm a Porto Alegre para trabalhar em barracão de escola de samba e trazer o conhecimento e a prática adquiridos em um dos maiores festivais folclóricos do país.

Mesmo recebendo pagamento pelo trabalho em dia, o quarteto tem sua preocupação diante da possibilidade da não realização dos desfiles ou de que, caso ocorram, não sejam competitivos, dispensando assim o uso de alegorias.

— Vai ser frustrante, porque queremos ver o trabalho na passarela — diz o serralheiro João Carlos da Silva Amazonas, 46 anos.

Além dele, executam essa função no barracão seus conterrâneos Sebastião Leite dos Santos, 45, e Rainer da Silva, 29, enquanto que Miguel Mendonça, 53, responde pelas esculturas em isopor e ferro.