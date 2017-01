Tarcísio Meira será o próximo eliminado de "A Lei do Amor", que já perdeu um terço do elenco

Noveleiros 05/01/2017 | 11h31 Atualizada em

A novela A Lei do Amor se aproxima do capítulo 100 com um elenco bem mais enxuto do que nos primeiros capítulos. Ao longo dos últimos meses, segundo o colunista Daniel Castro, os cortes chegarão a 22, ou seja, cerca de um terço do total de personagens que iniciou a trama.

As próximas vítimas, como já contamos por aqui, serão Regiane Alves e Armando Babaioff. Beth será assassinada por Mág (Vera Holtz). Já Bruno viajará para o Canadá, com previsão de retorno apenas nos últimos capítulos.

Quem também dá adeus à novela pouco depois de aparecer em cena é Cidália (Susana Ribeiro). A mãe biológica de Flávia (Maria Flor) sofre de uma doença grave e morrerá durante uma cirurgia.

Mas a perda mais importante será a de Fausto (Tarcísio Meira). Sim, o patriarca da família Leitão acabará morrendo nos próximos capítulos, apesar de ter apresentado uma boa melhora depois de ser vítima de um atentado. Antes do último suspiro, porém, ele vai desmascarar Magnólia publicamente.

É uma pena, afinal, Tarcísio Meira é uma presença marcante na novela, mesmo inerte e mudo em cima de uma cama. Os olhares de Fausto disseram muito e foi graças aos pequenos gestos do personagem que Pedro (Reynaldo Gianecchini) e a turma do bem foram desvendando os podres dos vilões.