Vai pegar a estrada? Veja se é melhor abastecer na Capital ou pelo caminho 

Barbada ZH 04/01/2017 | 17h20 Atualizada em

Para quem vai de carro ao Litoral, os gastos com gasolina costumam ser pesados. Uma viagem de ida e volta de Porto Alegre para Torres, por exemplo, consome, aproximadamente, 30 litros do combustível num carro econômico. Se abastecer em Porto Alegre, vai custar R$ 116.



Foto: Agência RBS / Agência RBS

Por outro lado, se o motorista viajar com meio tanque e completar na vizinha catarinense, Passo de Torres, economizará R$ 0,25 por litro, ou cerca de R$ 8 no total. Se resolver encher o tanque em Passo, a vantagem será maior: para um carro com capacidade para 45 litros, a economia é de R$ 12, o suficiente para pagar o pedágio na volta e ainda comer um pastel pelo caminho.

Leia mais:

Boas ideias: itens práticos, tendências e lançamentos para casa

Decoração de Natal com poucos gastos usando pinhas e bolinhas



Se a viagem for pelas praias catarinenses, a diferença é ainda maior, e vale a pena partir do Rio Grande do Sul com o menor volume possível de combustível e completar nas cidades do lado de lá divisa. Conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP), em Criciúma, a 96km do Estado, o litro da gasolina pode custar R$ 3,39. O valor médio sai por 3,596. Confira outras opções para quem irá tirar uns dias de folga no Litoral, na Serra e na Costa Doce.

Foto: Arte ZH / RBS