Vídeo: camponês deixa para trás triatletas que tentam bater recorde na América do Sul

Num trecho da jornada do francês Alex Carion e do suíço Andreas Fabricius em cima de duas bicicletas pela América do Sul, os triatletas são surpreendidos com o preparo físico de um camponês que usa bicicleta diariamente para ir ao trabalho. Quando a dupla está prestes a vencer uma curva numa estrada de Dabeiba, na Colômbia, o camponês deixa os dois para trás.

Enquanto grava a tentativa de Andreas de superar o desconhecido, Alex admite: "É por isso que ele tem mais força que nós dois. Olha isso. Estamos com dor agora. Estamos sendo ridicularizados!", brincou.



Em entrevista ao jornal El Pais, Alex contou que a dupla conversou com o camponês. Ele se chama Luis e confessou que faz muitos quilômetros de bicicleta para ir ao trabalho.



Desde o dia 1 de janeiro, Alex e Andreas estão viajando de bicicleta pela América do Sul com o objetivo de cruzar o continente em menos de 58 dias. Eles querem chegar ao Ushuaia, o ponto mais ao sul da América, antes do dia 27 de fevereiro.

