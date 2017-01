VÍDEO: o que esperar do "BBB 17"

Nave louca 23/01/2017 | 12h06 Atualizada em

Editora do ClicRBS Brunna Radaelli e a repórter Nathália Carapeços falam sobre as novidades na casa

O BBB 17 começa nesta segunda-feira, mas ZH já esteve na casa mais vigiada do Brasil para conferir de perto todas as novidades da nova temporada do reality show. Em vídeo, a editora do ClicRBS Brunna Radaelli e a repórter Nathália Carapeços, que passou uma tarde na "nave louca", comentam as principais novidades do programa.

