Na terça-feira, o BBB 17 terá seu primeiro paredão. Disputam a preferência do público a baiana Gabriela Flor e o gaúcho Marcos. A editora do ClicRBS Brunna Radaelli e a repórter de Zero Hora Nathália Carapeços, que passou uma tarde na "nave louca", comentam em vídeo tudo sobre o primeiro paredão do reality, com destaque para o chororô na despedida dos gêmeos.

