Volta do "The voice kids", "Globo de ouro" e mais: as atrações da TV no final de semana

Caldeirão de ouro



Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

De terno e gravata, em uma grande festa de gala, Luciano Huck recebe o público para a quinta edição do Caldeirão de ouro, no Caldeirão do Huck deste sábado. Inspirado no Globo de ouro, o especial premia as músicas mais tocadas ao longo do último ano e conta com a presença das atrizes Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Deborah Secco.

Consagrados em 2016 pela interpretação dos hits que fizeram a cabeça dos brasileiros, Naiara Azevedo, Ludmilla, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Tiago Iorc, Matheus e Kauan, Anitta, Jorge e Mateus e Thiaguinho se apresentam de acordo com a colocação na parada musical de 10 posições do Caldeirão. TV Globo, sábado, 15h40min.





Divas no Altas horas



Foto: TV Globo / Divulgação

O Altas horas recebe duas divas que começaram o ano com muito trabalho: Ísis Valverde e Cláudia Raia. A mineira, que vem de uma temporada de estudos fora do país, já está gravando cenas da próxima novela das 21h, A Força do Querer, em que será uma vilã. A paulista, por sua vez, está no ar em A Lei do Amor.

Nos palcos suspensos da atração, a música fica por conta dos gaúchos da banda Cachorro Grande e de Guilherme Arantes, que está comemorando 40 anos de carreira. TV Globo, sábado, 22h40min.



The voice kids



Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Música e fofura voltam a ocupar as tardes de domingo na televisão com a estreia da segunda temporada do The voice kids. Na tarefa de orientar e avaliar o desempenho dos candidatos estão os técnicos Ivete Sangalo, Calinhos Brown e a dupla Victor & Leo, que ocupam novamente as cadeiras vermelhas. André Marques assume o comando da atração e estreia na nova função tendo Thalita Rebouças como parceira. TV Globo, domingo, 13h55min.





Os anos 80 estão de volta



Foto: Divulgação / Canal Viva

Em 11 episódios, Os anos 80 estão de volta, que estreia neste domingo, reúne destaques marcantes da década, em cenários que vão desde a televisão e o teatro até a música e a moda do país.Entre os assuntos abordados ao longo dos episódios, fenômenos culturais e de comportamento dos anos 1980: o primeiro Rock in Rio; o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso, que deram uma cara nacional ao rock e o movimento pelas Diretas Já.

A atração, gravada em 2015, também tem depoimentos de nomes como Elke Maravilha e Evandro Mesquita. Viva, domingo, a partir das 18h (dois episódios seguidos).





Golden Globe Awards



Foto: NBC / DIVULGAÇÃO

O glamour e descontração do tapete vermelho do Golden Globe Awards 2017 anima a telinha. O comediante Jimmy Fallon, apresentador do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, comandará a divertida cerimônia que reconhecerá os melhores da TV e do cinema ao vivo, direto de Los Angeles. Para mostrar cada detalhe da premiação, a TNT escala a apresentadora Domingas Person, acompanhada do crítico de cinema Rubens Ewald Filho. TNT, domingo, a partir das 22h.