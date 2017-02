Adversários do Grêmio na Libertadores entram em campo neste final de semana

De olho neles 03/02/2017 | 17h26 Atualizada em

Falta pouco mais de um mês para a estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. Se o Tricolor fez seu primeiro jogo oficial contra o Ypiranga, seus adversários também iniciam seus compromissos na temporada de 2017. E é bom ficar de olho nos perigos de cada um.

O Grêmio está no Grupo 8 da Libertadores, ao lado de Deportes Iquique (Chile), Guaraní (Paraguai) e Zamora (Venezuela). Aliás este é o único que já fez sua estreia no Campeonato Venezuelano na semana passada: vitória por 3 a 1 diante do Aragua. E o Zamora é justamente o adversário da estreia gremista no próximo dia 9 de março na cidade de Barinas.

O Guaraní já tem um clássico logo na arrancada do Campeonato Paraguaio. A equipe enfrenta o Libertad nesta sexta-feira às 20h10. Neste sábado, o Zamora encara fora de casa o Metropolitanos às 17h. Por fim, no domingo, o Deportes Iquique encara a forte Universidad de Chile às 13h.

Jogos do final de semana:

¿ Libertad x Guaraní - sexta-feira (20:10)

¿ Metropolitanos x Zamora - sábado (17:00)

¿ Deportes Iquique x Universidad de Chile - domingo (13:00)



*RÁDIO GAÚCHA