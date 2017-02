Após campanha, haitiana que vive em Caxias consegue dinheiro para trazer filhos ao Brasil

Solidariedade 27/02/2017 | 18h17 Atualizada em

Monette Esperance mora no bairro Esplanada com a filha caçula, Monalisa, desde 2013. Os outros três filhos vivem na localidade de Mirebalais, no Haiti.

A corrente de solidariedade em torno da haitiana Monette Esperance, 28 anos, conseguiu, em apenas três meses, levantar o dinheiro necessário para tornar possível o sonho da mãe de reencontrar os filhos pequenos, que vivem no país caribenho com a avó materna há quase quatro anos. Até a tarde desta segunda-feira, a vaquinha online "Os filhos de Esperance", lançada pelo Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) de Caxias do Sul para financiar a vinda das crianças havia captado mais de R$ 24 mil (o objetivo eram R$ 22 mil).

Apesar de o dinheiro representar um imenso passo, o caminho até a chegada de Adjy, oito, Betchnaille, seis, e Djodly, 10, no Brasil ainda tem alguns percalços. Esperance enfrenta o desafio de conseguir a expedição dos passaportes e vistos para os filhos, que vivem em situação de risco social em Mirebalais, cidade localizada a 30 minutos de Porto Príncipe, capital do Haiti. Os trâmites da emissão dos documentos, conforme a coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), irmã Maria do Carmo Gonçalves, estão paralisados desde o final do ano passado.

— Estamos tentando de todas as formas, mas a comunicação com o Haiti é difícil. O que sabemos é que não estão sendo feitos novos passaportes desde o final do ano, por problemas burocráticos envolvendo imigração com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — explica.

Na prática, o problema é que a viagem até o Brasil precisa passar por um aeroporto norte-americano, exigindo, nesse caso, visto dos passageiros.

Ao todo, mais de 350 pessoas contribuíram com a realização do sonho de Esperance. Apesar de não esconder a alegria em ter arrecadado o valor, a haitiana também se diz preocupada com o tempo que precisará esperar para conseguir trazer os filhos.

— Meu coração está em festa por ter esse dinheiro, mas não fico um minuto sem pensar nos documentos. Meus pequenos passam fome lá no Haiti e quero trazê-los o quanto antes para Caxias. Não quero mais saber que eles estão sofrendo — lamenta.

Ciente das dificuldades — em grande parte já superadas, a mulher confia no reencontro com as crianças e já planeja uma festa para recebê-las em Caxias. Assim que os passaportes estiverem prontos, Esperance viajará ao Haiti para buscar os filhos. A expectativa é de que as crianças cheguem ao país entre o final de março e o início de abril.

— Quando esse problema estiver resolvido, quero preparar uma festa linda para receber meus filhos e também para agradecer a todas as pessoas que me ajudaram. Não sei se eles ainda lembram de mim, mas vou fazer de tudo para que sejam muito felizes aqui — conta.

Monette com os três filhos que vivem no Haiti: Adjy (D), Betchnaille e Djodly. Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

A HISTÓRIA DE MONETTE

- A trajetória de Monette Esperance no Brasil teve início em 2013, quando o seu marido, Jean Bermann, veio ao país depois de deixar o Haiti, ainda devastado pelo terremoto de 2010. O homem tinha em mente o objetivo de trabalhar e juntar dinheiro para também trazer ao Brasil Esperance e os filhos do casal. Porém, poucos meses depois, ele descobriu um câncer e morreu.

- O pouco dinheiro que Jean havia conseguido juntar e enviar para a mulher possibilitou a vinda de Esperance ao país. Mesmo abalada com a morte do marido, a haitiana juntou forças e após quatro meses desembarcou no país. Desde então, os pequenos vivem no Haiti em condições precárias, juntamente com a avó e outros familiares. Eles não têm condições de frequentar a escola ou de se alimentar direito.

- Hoje, Esperance vive num pequeno apartamento no bairro Esplanada e trabalha como autônoma.