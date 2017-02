Autor do funk "Ih, Choveu! Cabelo Encolheu", MC Frank é baleado em São João de Meriti, no RJ

Polícia 13/02/2017 | 19h29 Atualizada em

Enquanto conversava com amigos na porta de uma boate em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o cantor MC Frank foi alvo de tiros na madrugada desta segunda-feira. O funkeiro foi atingido na perna e no braço, enquanto outras duas pessoas também foram baleadas, segundo informações do jornal Extra.

Segundo, Karine Gomes, empresária e mulher do cantor, a ocorrência "foi uma confusão com outras pessoas na porta da boate".

Leia mais

"Deu onda": MC G15 emplaca primeiro hit do verão

Fernanda Lima critica funk: "Música feita para desmerecer mulheres"

Conheça o grupo gaúcho que trocou os proibidões do funk pelo rap consciente



– Foi uma confusão com outras pessoas na porta da boate. Um grupo que estava em um carro disparou. Ele estava falando com amigos, tinha ido buscar o DJ dele e acabou sendo atingido. Foi uma fatalidade. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele está de repouso, descansando. Mas, assim que possível, vamos conversar com ele e o pai dele sobre um esquema de segurança maior, com uma equipe que possa acompanhá-lo – disse Karine à publicação.

Em sua página oficial no Facebook, o MC agradeceu "pelo livramento".

MC Frank estourou nacionalmente em meados dos anos 2000 com o funk Ih, Choveu! Cabelo Encolheu. O cantor também teve sua fase "ostentação", no qual gravou o clipe de seu outro hit, Estourei a Boa, em um motel de Porto Alegre, cercado de joias e mulheres.

Em 2010, ele foi detido junto aos funkeiros Mc Smith, MC Tikão (que é seu irmão) e MC Max por pelos crimes de incitação ao crime e apologia a criminosos por conta de suas letras. No episódio, os cantores improvisaram um funk na delegacia e viralizaram na web.





owfullscreen="">