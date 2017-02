Banda de rock e pop In'Frame aposta suas fichas em música autoral

Estrelas da Periferia 14/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Com integrantes dos bairros Mathias Velho e Rio Branco, em Canoas, e Campina, em São Leopoldo, a banda de rock e pop In¿Frame faz uma aposta alta: Joel dos Santos, o Joe (bateria e percussão), Lucas Behn (vocal), Marcos Lima (baixo) e Henrique Dias (guitarra) não tocam cover, apenas música autoral.



– No início, até fazíamos. Mas, quando começamos a nos juntar para compor, percebemos que a resposta de quem nos ouvia era muito gratificante, mesmo que, muitas vezes, a gente atinja menos pessoas – conta Lucas, que, além de comandar os microfones, é o compositor principal.



Os guris já têm 12 músicas prontas, cinco delas gravadas em estúdio. Estas últimas devem fazer parte do primeiro CD da banda, previsto para ser lançado neste ano.



– A banda existe há três anos. Com essa formação, há quase um. Amadurecemos muito o trabalho e, agora, já vemos um retorno bacana. Nossa principal ferramenta são as redes sociais – conta Joe.



O grupo não nega que a decisão de não tocar cover pode dificultar o trabalho de uma banda iniciante. A venda de shows, por exemplo, pode ser mais complicada. Mas eles não baixam a cabeça e vão à luta. Desde que começaram a investir pesado nas músicas próprias, os integrantes da In¿Frame também se envolveram em movimentos que buscam fomentar a música independente da cidade e do Estado.



Fortalecimento

Como o projeto Bil – Bandas Independentes Locais, que organiza eventos e divulga bandas, e o Igara Rock, ambos de Canoas.



– A ideia é mobilizar a cena musical. Queremos que a música independente, como um todo, seja mais forte – diz Joe.



De quebra, os guris almejam alavancar o rock:



– Quem curte samba procura shows, festas onde o samba seja o destaque. Quem curte sertanejo também. Com o rock, a gente observa que a coisa é mais complicada. Queremos fazer a nossa parte para despertar um novo interesse.



Pitaco de Quem Entende

Claus, da dupla com Vanessa, ouviu Lembranças Que Nos Permitem Viver, uma das canções autorais da In¿Frame, e opina:



– Curti muito! Voz muito boa, canção melódica e muito bonita.



/// Para falar com a In¿Frame, ligue para (51) 99733-2966.