"BBB 17": com 81,6% dos votos, Mayara é eliminada da casa

Em um paredão disputado por amigas, quem levou a pior foi a mineira Mayara, com 81,6% de votos. Sua parceira Vivian permanece na casa. A amazonense foi indicada pela líder da semana, a gaúcha Emilly, que justificou seu voto dizendo que não conhece a sister tanto quanto gostaria. Já Mayara recebeu nada menos que sete votos da casa. Na primeira semana do jogo, as duas emparedadas dividiram a liderança.

O apresentador Tiago Leifert perguntou para as duas o que teria acontecido para elas terem ido da liderança para o paredão:

– Quando você pega o líder, você põe a cara para bater. Muitas pessoas vieram falar que a forma como a gente se expressou na hora de mandar o Marcos foi pesada – explicou Mayara.

Vivian também seguiu a mesma linha de pensamento e completou:

– A gente se colocou no jogo muito cedo. Por ter se colocado no jogo, a gente acaba se colocando também em risco. A gente não re arrepende de nada.

Ao sentenciar a saída de Mayara, o apresentador disse:

– Eu não achei que eu fosse ter que separar as gêmeas de novo.

Na despedida das amigas, não faltou emoção.

– Vou torcer muito por você – garantiu Mayara à Vivian.

Após a votação de domingo, Mayara inicou uma jornada para tentar descobrir de onde vinham todos os votos que recebeu e obteve seis nomes: Ieda, Rômulo, Marinalva, Pedro, Marcos e Ilmar.



Apesar da proximidade das duas, Roberta optou por votar na mineira no último domingo. Na última terça-feira, Mayara chegou à conclusão que Elis teria votado nela. A goiana negou:

— Eu acho você uma mulher inteligente, esperta. Tem o mínimo de capacidade de saber se estão mentindo pra você. Talvez o jogo mude. Eu não votei em nenhum de vocês. Não tenho motivo pra votar. Meu voto você não teve. Se você sair, vai ver.

– Na verdade, eu só fiz cálculo de quem votou em mim, porque pelas minhas contas tinha uma pessoa... O pessoal do grupo de lá dá seis pessoas. Uma pessoa que eu gosto está sobrando – argumentou Mayara.

Apesar da conversa, Mayara seguiu acreditando que sua sétima votante teria sido Elis. Durante o paredão, Roberta permaneceu em silêncio.

Após sair da casa e se encontrar com Tiago, o apresentador pediu para o público revelar o sétimo voto:

– Mayara, a plateia tem um recado para você. De quem foi o sétimo voto?

A plateia gritou "Roberta!". Assustada e com uma expressão incrédula, Mayara comentou:

– Não acredito.