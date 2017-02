"BBB 17": Daniel é o novo líder da casa

Troca no reinado 09/02/2017 | 23h34 Atualizada em

O paulista Daniel venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 17 na última terça-feira. No desafio,os participantes precisavam encontrar bolas laranjas com o logo do BBB em uma piscina com milhares de bolinhas de plástico. Em cada rodada, a bola tinha uma função diferente, que poderia ser boa ou ruim.

A prova foi dividida em cinco etapas: na primeira, Luiz Felipe encontrou a bola do BBB e pode eliminar três pessoas: Ilmar, Ieda e Rômulo. Na segunda rodada, Roberta achou a bola e escolheu Elis, Marcos, Marinalva e Vivian para saírem do desafio. Daniel localizou a bola na terceira etapa e escolheu Marcos para voltar à prova.

Já na quarta rodada, quem encontrasse a bola estaria eliminado e teria que escolher mais três pessoas para saírem da prova. Manoel achou a bola e urrou em sua celebração. Após ser avisado da eliminação pelo apresentador Tiago Leifert, ele levou consigo Marcos, Emilly e Pedro.

Na quinta e última etapa restaram Roberta, Luiz Felipe e Daniel, que encontrou a bola e ganhou a liderança.

O próximo paredão será triplo. Além da indicação do líder e da votação da casa, haverá uma terceira vaga que será determinada pelo Big Fone, que tocará ao vivo, no domingo. Quem atender terá que indicar um participante ao paredão.