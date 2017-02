"BBB 17": Daniel, Elis e Ilmar estão no paredão

Big Brother Brasil 27/02/2017 | 01h03 Atualizada em

Zero Hora

O domingo de Carnaval na casa do Big Brother Brasil foi dia de formação do quinto paredão do reality. Em mais uma berlinda tripla da disputa, Marcos deu o anjo para Rômulo, mas ficou sabendo que o anjo da semana era autoimune e ficou imunizado.

Rômulo pôde indicar alguém ao paredão e, depois de os líderes Daniel e Emilly emparedarem Elis, ele indicou Daniel. Quem mais recebeu votos no confessionário foi Ilmar, que completou a disputa tripla do confinamento.



*ZERO HORA