BBB 17: primeira briga, paredão entre amigas e tombo misterioso

Espiadinha 06/02/2017 | 22h07 Atualizada em

Ânimos exaltados, gritaria, confusão e grupos divididos. Finalmente o elenco do BBB 17 decidiu desabrochar, e a noite de domingo acabou com muito choro e troca de farpas na casa. Agora, as amigas Vivian e Mayara se enfrentam no paredão de terça-feira, enquanto Manoel e Marcos são os protagonistas da primeira briga feia (e polêmica) desta edição. Veja o comentário em vídeo.

Leia mais:

Ex-líderes Vivian e Mayara disputam o segundo paredão

"BBB 17": roteiro segue o mesmo de outras edições, mas falta emoção ao comandante da nave louca



Ao receberem a notícia do paredão, Mayara e Vivian não conseguiram conter o choro Foto: Globo / Globo/ Divulgação