Cacalo: "De gremista para gremista"

Paixão Tricolor 22/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Preliminarmente, quero partir do princípio de que, mesmo antes de me tornar dirigente de clube, ainda como torcedor, que também sou hoje em dia, nunca fui a favor da vaia. Admiti algumas vezes, diante de circunstâncias especiais e de acontecimentos que entendi prejudiciais aos interesses do clube, que ela pudesse ser praticada, após a partida. Durante, jamais. Penso que a presença importante e decisiva do torcedor ao estádio tem o condão de ajudar o clube a obter vitórias e nunca prejudicar nessa tentativa.

No momento atual, o Tricolor vem de uma conquista única e inédita de pentacampeão da Copa do Brasil, logo os atletas possuem crédito junto a nós torcedores. Por isso, quero pedir aos companheiros de presença na Arena que tenham um pouco mais de tolerância com nossos atletas.

Na minha ótica, o volante Maicon foi injustamente vaiado. Por ser capitão, digno e profissional, representa os seus companheiros que estavam em campo e um eventual erro pode ocorrer.

Várias competições

O Grêmio não terminou ainda nenhuma competição neste ano. Tem Libertadores, Gauchão e Copa do Brasil pela frente. Estamos entre os classificados no Campeonato Estadual. Nossa torcida sempre foi diferenciada, exatamente pelo apoio e por ser a mais fanática do país.Devemos manter nosso posicionamento sempre superior, apoiando nossa equipe. Afinal, somos campeões e estamos com grandes competições a serem disputadas.

*Diário Gaúcho