Cacalo: "Escalação do Grêmio para o Gre-Nal"

Paixão Tricolor 28/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Antes que alguém me avise, tenho conhecimento que na semana do clássico, mais precisamente na quinta-feira, o Grêmio tem jogo pela Primeira Liga, contra o Ceará, na Arena. Incrível esse torneio, porque o time cearense atravessará o país e vai enfrentar um Grêmio inteiramente descaracterizado, na medida em que, em face das competições outras que tem, não está dando nenhuma importância à tal Primeira Liga.



Aliás, dizem todos, que está será a Última Liga. Claro que mantidas as condições atuais ninguém terá interesse em participar de uma competição como esta no próximo ano, pois servirá somente para atrapalhar as demais.

Mas é o que temos. Então, na medida em que temos ciência do valor que está sendo atribuído aos próximos dois jogos, sabe-se que na quinta-feira o Grêmio vai a campo com uma equipe inteiramente alternativa, para não chamar de reserva. A partir disso, torna-se, desde já, conhecida a escalação do tricolor para o Gre-Nal.

Não creio em surpresas

Poderá haver alguma surpresa? Resposta: não creio. A única dúvida que assalta é o fato de Lucas Barrios não ter sua documentação oficializada e ter sua inscrição no BID. Se o argentino/paraguaio estiver pronto, acredito que jogue. E, teremos também, o retorno de Luan, peça fundamental na equipe gremista. Assim, o técnico Renato também terá uma semana cheia para preparar sua equipe, na medida em que, penso eu, não terá dúvidas na escalação.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho