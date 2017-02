Cacalo: "Grêmio mostrou bom preparo físico em estreia no Gauchão"

Paixão Tricolor 03/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Assisti na noite desta quinta-feira, na Arena, à estreia do Grêmio no Gauchão, jogo que marcou também a abertura oficial dos trabalhos do clube na temporada. A vitória de 2 a 0 sobre o Ypíranga me agradou. Mas vi um time ainda desembocado, sentindo a falta de ritmo. O que é bastante previsível, visto que recém largamos na temporada.



O jogo mostrou o bom preparo físico do time e a excelência do Rogério Dias, o Rogerinho, que é o responsável pelo fôlego do grupo principal do Grêmio. O time ontem venceu pelo preparo físico e pela superioridade técnica dos seus jogadores. E, claro, sempre respeitando a equipe do Ypiranga, que mostrou virtudes e ameaçou em algumas oportunidades e fez Marcelo Grohe mostrar sua categoria superior.

Com todas as valências, Ramiro, na minha modesta opinião, foi o melhor jogador em campo nesta estreia no Gauchão. Começou no meio-campo e passou para a lateral-direita, depois da troca feita pelo técnico Renato Portaluppi, quando trocou Leonardo por Fernandinho. Ramiro marcou, avançou e deu chutes de fora da área. Foi completo.

Fernandinho, a surpresa

Grohe, com boas intervenções, Geromel, que tomou conta da defesa e ainda saiu para o ataque e até deu passes como se fosse um meia, e Kannemann, seguro, foram os destaques do time na minha opinião.

A noite de chuva de verão em Porto Alegre ainda reservou uma boa surpresa. Fernandinho reapareceu com um bom futebol. Entrou muito bem e foi premiado com um gol. O Grêmio, assim, me agradou muito nesta largada de 2017.

*Diário Gaúcho