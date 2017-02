Como aproveitar a temporada de liquidações de verão no comércio

Barbada ZH 13/02/2017 | 18h26 Atualizada em

O Liquida Porto Alegre, marcado para ocorrer na Capital entre os dias 16 e 26 de fevereiro, promete descontos em 3 mil pontos de venda. A expectativa é por descontos de até 70%, e a expectativa é de vendas superiores à edição do evento no ano passado, quando R$ 1,058 bilhão fluiu pelo comércio. Algumas lojas de móveis e eletrodomésticos, por sinal, já começaram as ofertas.

Lojas de diferentes segmentos e portes participam da campanha. De acordo com o mesmo levantamento da CDL-POA, 28% dos consumidores deseja comprar eletrodomésticos nesta edição da campanha, seguido pelo interesse em roupas/calçados/acessórios e materiais de construção, itens que ficaram empatados com 13,6% da preferência.

Confirma dicas para aproveitar as promoções sem cair em armadilhas:



* Quem está aguardando há algum tempo para fazer uma compra pode ter no Liquida uma boa ocasião para fechar negócio, aproveitando o desconto.

* Antes de sair de casa para garimpar ofertas, anote em um bloquinho quais produtos está procurando, para não cair na compra por impulso.

* Pesquise na internet quais os melhores preços para o produto que está buscando, e então veja se o varejo físico oferece melhores condições.

* Tenha atenção às condições de garantia e troca oferecida pelas lojas, para evitar entrar em uma fria em caso de arrependimento.

* Mesmo que uma oferta pareça boa, busque em outras lojas a comparação de preços e negocie condições (ainda mais) amigáveis para o pagamento.

* Evite pagar parcelado, acumulando dívidas nos meses seguintes. O ideal é fechar negócio à vista, em dinheiro ou no cartão de débito.