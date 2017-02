Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio 01/02/2017 | 21h29 Atualizada em

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.899, realizado na cidade de Maceió (AL):

20 - 23 - 35 - 36 - 44 - 48



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve ganhador!

Quina - 5 números acertados: 39 apostas ganhadoras, R$ 45.462,41

Quadra - 4 números acertados: 3.023 apostas ganhadoras, R$ 837,87

Acumulado para o próximo concurso: R$ 19.831.525,03

QUINA



Resultado do concurso nº 4.300, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

04 - 08 - 21 - 26 - 35



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 111 apostas ganhadoras, R$ 3.061,08

Terno - 3 números acertados: 6.639 apostas ganhadoras, R$ 76,96

Duque - 2 números acertados: 135.944 apostas ganhadoras, R$ 2,06

Acumulado para o próximo concurso: R$ 625.910,14

LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.469, sorteado na cidade de Maceió (AL):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20



Premiação:

15 acertos: 2* apostas ganhadoras, R$ 1.014.704,42

14 acertos: 861 apostas ganhadoras, R$ 1.036,06

13 acertos: 15.983 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 147.795 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 887.046 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Salvador (BA) e São Bernardo do Campo (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 3/2/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.150, sorteado na cidade de Maceió (AL):

1º bilhete: 56.290 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 40.616 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 17.014 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 12.343 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 66.540 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Iguatu (CE).