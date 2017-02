Conheça o site que faz "vaquinha" para financiar fotos nuas e sensuais

Pagando por nude 07/02/2017 | 16h40 Atualizada em

Durante um curso de empreendedorismo no Vale do Silício, polo de inovação tecnológica dos Estados Unidos, o paulista Gabriel Cantarin, 22 anos, foi desafiado a criar um negócio para o mercado adulto. Foi o ponto de partida para o Nudestarter, site que possibilita que qualquer pessoa ganhe dinheiro para fazer fotos nuas ou sensuais. Os ensaios são financiados por crowdfunding, nome dado para as vaquinhas virtuais.



Leia mais

Playboy não vai mais publicar fotos de mulheres nuas

Mulheres têm buscado cada vez mais ensaios sensuais para apimentar a relação

Sexóloga do Altas Horas bloqueou mensagens privadas em rede social após receber diversos "nudes"



No ar há dois meses, o site já tem cerca de 250 interessados em ganhar dinheiro para posar pelado ou com pouca roupa. O ensaio só é feito quando o dinheiro total for arrecadado. Há pacotes custando R$ 10 e outros R$ 200, dependendo da quantidade de fotos e da qualidade da produção, que sempre fica por conta do modelo.

Foto: Reprodução / Nudestarter

Não importa quanto custará cada ensaio fotográfico, se as imagens serão feitas com câmera de celular ou por fotógrafo profissional: cada um deve deixar 15% do valor arrecadado para o site. Só maiores de idade podem submeter seus projetos de ensaio, mas não há qualquer limitação de gênero: homens e mulheres, inclusive transexuais.

Sócio de Gabriel, Marcos Moraes, 19 anos, tem a função de "pescar" modelos para o site. No início, ele ficava de olho em quem gosta de expor o corpo nas redes sociais e perguntava se a pessoa tinha interesse em lançar um ensaio. Ouvia críticas e reclamações de quem se sentia ofendido, mas conseguiu fechar contratos. Agora, há uma seção para cadastro de interessados na própria página.

— Nós não vamos mais atrás — comemora Marcos.

Foto: Reprodução / Nudestarter

Entre as razões citadas pelos modelos para posarem nus está a necessidade de dinheiro para investir em estudos, viagens ou cursos profissionais, além de uma ajuda para "aliviar" a vida de estudante. Gabriel, porém, acredita que a grana nunca é o motivo principal. Para ser um nuder, como os sócios chamam os modelos, é fundamental gostar de se mostrar.

— Nosso slogan é: "Fotos nuas você vê na internet, as minhas, só no Nudestarter".

Leia outras notícias