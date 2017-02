Criminosos investiram R$ 1 milhão em túnel para fuga do Presídio Central

Porto Alegre 22/02/2017 | 13h06 Atualizada em

O secretário da Segurança Pública do RS, Cezar Schirmer, esteve no local na manhã desta quarta-feira

A Polícia Civil estima que os criminosos que construíam um túnel em direção ao Presídio Central tenham investido R$ 1 milhão na obra. Segundo os peritos do Instituto Geral de Perícia que trabalham no local, o túnel tinha 47 metros de extensão e era escavado a uma profundidade de 3,75 metros abaixo do solo.

Os peritos calculam que ainda faltaria cerca de 60 metros para o túnel alcançar o local planejado. O caminho seguia em linha reta em direção à penitenciária e já havia alcançado a terceira casa vizinha ao imóvel alugado pelos bandidos. As sete pessoas presas eram de Cachoeirinha e só um deles tinha antecedentes criminais.

Ao chegar ao local, o secretário da Segurança da Pública, Cezar Schirmer, disse que a Polícia Civil está aprimorando as investigações de lavagem de dinheiro, expediente que permite às facções criminosas alcançarem o nível de organização visto na construção do túnel.



— Não chega a surpreender o fato de criminosos tentarem uma fuga dessas, afinal isso faz parte da vida deles. O importante é que a Polícia Civil está qualificada e com inteligência para combater qualquer tipo de ação como essa — afirmou o secretário.