Ei, você aí, não gasta dinheiro aí: veja dicas para um Carnaval mais barato

Encare a crise 09/02/2017 | 21h47 Atualizada em

Em tempos de folia, não convém esbanjar nos gastos e se perder na passarela das contas. Há formas de curtir o Carnaval sem gastar demais – divertindo-se da mesma forma. Em Porto Alegre, dezenas de blocos preparam-se para agitar as ruas nos próximos dias, com festas mais baratas do que os tradicionais clubes e dispensando a necessidade de viajar em busca de animação.

– O Carnaval de rua voltou com tudo na Capital, e haverá blocos abertos em vários bairros. Ou seja, não se diverte quem não quer – garante o carnavalesco e influenciador digital Miltinho Talaveira.

Leia também:

Glitter, unicórnios e emojis: as tendências para o Carnaval mais pesquisadas

Temporada de Carnaval de Rua de Porto Alegre terá 15 blocos



Para alguns foliões, já é hábito: levar o isopor ou a sacola térmica com gelo e cerveja, para não pagar mais caro em bares ou com ambulantes. Alguns carregam até lanche em recipientes térmicos.

– O pessoal mais novo, que bebe mais e tem mais disposição para carregar as cervejas para lá e para cá, é mais fã do isopor. Os mais velhos acabam comprando direto do ambulante, até porque o preço da latinha não é tão diferente assim do que se gasta no supermercado com gelo e bebida – diz Talaveira.

Quem pretende viajar não deve ter barbadas

Mesmo as fantasias podem ser feitas sem gastar demais. Com criatividade e uma varredura às lojas de R$ 1,99, encontra-se inúmeros itens chamativos para enfeitar as vestimentas – de chapéus com ornamentos a glitter reluzente para o rosto e o corpo. Comprar ou alugar uma fantasia pronta é uma escolha de luxo.

Sobre os pacotes de viagem ou hotéis – isso se ainda houver algum disponível na praia desejada –, não espere nada tão barato. Como as reservas para o Carnaval têm sido feitas desde o ano passado, passagens aéreas e quartos mais em conta já se esgotaram.– É uma época em que os preços aumentam devido ao crescimento da demanda. Então, se o cidadão faz questão de viajar, é melhor reservar o quanto antes. A tendência é de que fique ainda mais caro conforme se aproxime o Carnaval – sugere o educador financeiro Alfredo Meneghetti Neto.



Confira sugestões de fantasias baratas no vídeo abaixo





Como curtir a folia sem prejuízos

- Elabore uma fantasia em casa. É mais barato – e muitas vezes, divertido – do que encomendar.

- Avalie trocar fantasias entre amigos, reaproveitando as utilizadas em outros carnavais. As redes sociais são bons caminhos para fazer as trocas.

- Nos festejos de rua, economize levando a sua própria bebida em sacolas térmicas para não ter de gastar com bares ou ambulantes.

- Se você ainda não sabe para onde viajar, é melhor esquecer os pacotes aéreos. A maior parte das passagens e dos hotéis baratos foram esgotaram desde janeiro, restando apenas as alternativas mais caras.

- Se for viajar, faça um diagnóstico das suas finanças, colocando no papel os gastos previstos antes, durante e depois da viagem.

Fonte: Miltinho Talaveira e Alfredo Meneghetti Neto







Festas começam daqui a 15 dias



Dia 25 (sábado)

Banda DK

Itinerário: Rua da República/José do Patrocínio/Praça Garibaldi/Aureliano de Figueiredo Pinto/João Alfredo/Rua da República

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Trinca

Itinerário: Rua da República/José do Patrocínio/Venâncio Aires/João Alfredo/Rua da RepúblicaConcentração: 17h

Arrancada: 17h30min

Término: 21h

Dia 28 (terça-feira)

Rua do Perdão

Itinerário: parado na Rua da República

Concentração: 13h

Arrancada: 14h

Término: 21h



De sábado (25) a terça-feira (28), diariamente

Atividades de 14 blocos

Local: Pista de skate do Parque Marinha

Concentração: 11h

Término: 22h



Fonte: Liga das Entidades Burlescas da Cidade Baixa e Liga dos Blocos Descentralizados