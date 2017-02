Elis deixa o "Big Brother Brasil 17" com 80,32% dos votos em paredão triplo

Saiu 28/02/2017 | 23h28 Atualizada em

Em paredão triplo, Elis foi eliminada com rejeição alta do público nesta terça-feira, no Big Brother Brasil 17. A comerciante do Distrito Federal, 40 anos, deixou a casa mais vigiada do país com 80,32% dos votos dos telespectadores. Ela disputava a preferência do público com Ilmar (2,98%) e Daniel (16,70%), que seguem no jogo.

Pegou mal

Elis, que é dona de dois salões de beleza em Brasília e possui um histórico de superação –trabalhou como empregada doméstica e camelô –foi acusada de mentir e manipular o jogo durante a sua participação no reality show, além de fazer fofoca na casa, criando intrigas entre os participantes.

Em um dos seus vários momentos polêmicos, ela acusou o médico gaúcho Marcos de tentar suborná-la, pagando cerca deR$ 400 mil para que ela não indicasse o cirurgião plástico para o paredão. Mas Marcos, durante o programa, em conversa com a comerciante, disse que não ofereceu tal quantia. Outra crítica recorrente que Elis recebia, ao longo do BBB 17, era sobre um péssimo hábito seu. Na tarde desta terça-feira, Rômulo foi um dos mais críticos:

– É o estilo de vida dela. Levantar temas que não importam, sejam bons ou ruins. Ela constrói assuntos levantando conflitos.

Consciente de que gerou polêmica, a sister já achava que deixaria o BBB em conversa com Marinalva, antes do paredão.



Azar no jogo, sorte no amor

Após ser eliminada, Elis foi recebida pelos seus familiares e por Luiz Carlos da Cunha, companheiro com quem a sister divide o mesmo teto há 24 anos. Ao vivo, ele se ajoelhou diante da comerciante e a pediu em casamento. Extasiada, Elis respondeu que sim.