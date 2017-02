Ex-BBBs Adriana e Rodrigão fazem festa de R$ 500 mil para filho

Só isso? 01/02/2017 | 14h43 Atualizada em

Adriana Sant'Anna e Rodrigão prometem fazer uma festa de arromba para celebrar o aniversário do filho, Rodriguinho, que completa um ano no dia 13 de fevereiro. O evento com tema de reinado será realizado no dia 11 no Espaço Dreams, em Campos dos Goytacazes, interior do Rio, cidade natal da modelo.

Segundo a design de festas Candice Fragoso, a comemoração será para 300 convidados e a estrutura chega a custar R$ 500 mil. Entretanto, os ex-BBBs não vão arcar com todo este valor, pois foram presenteados por alguns parceiros.

— Em muitos anos trabalhando com festas, é a segunda festa que faço isso, porque normalmente mães não cobrem o teto (do salão). O teto seria uma das coisas mais caras se ela fosse pagar. Custaria em torno de R$ 20 mil, mas ela ganhou, porque tem muitos parceiros do Rio e de São Paulo a presenteando. Se fosse um cliente normal, com tudo contratado, a festa custaria R$ 500 mil. No caso dela, há também alguns serviços em que ela está pagando apenas o preço de custo. Vamos transformar o local — contou a design ao site Ego.



Rodrigão postou em seu perfil no Instagram uma imagem do teto da casa de festas:

Candice explicou, ainda, que os convidados terão a sensação de estarem em um castelo e afirmou que a celebração será inesquecível.

— É um projeto bem audacioso para 1 ano. Foge muito do que Rio e São Paulo conhecem de festa infantil.

Adriana e Rodrigão também pretendem entrar no clima da festa vestindo-se como rainha e rei.

E se você pensa que o festão para por aí, está enganado. Rodriguinho terá um bolo de 1,20m de altura, cinco andares com brasões, arabescos e uma coroa gigante. Sem contar a mesa de doces, que não poderia ser melhor: sete deliciosos metros de comprimento.

— Muitos casamentos não têm uma mesa desse tamanho — completou Candice.



Adriana também lançou um concurso nas redes sociais para escolher um fã para participar no aniversário. Para concorrer, os precisam reunir pessoas para fazerem doações de sangue e quem conseguisse o maior número de doadores ganharia um convite para a festa com tudo pago.

Além do concurso de doações, Adriana anunciou que também fará um sorteio para quem se cadastrar em seu aplicativo e que premiará mais um fã com um convite para a festa de Rodriguinho com tudo pago. Além do concurso de doações, a ex-BBB anunciou que fará um sorteio para quem se cadastrar em seu aplicativo e que premiará mais um seguidor com um convite.





