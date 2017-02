Felipe Bortolanza: Esse mundo tá perdido! Ou não

Opinião 08/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A cada notícia que leio sobre violência urbana, corrupção política ou crise econômica, me pego falando comigo mesmo:



— Esse mundo tá perdido!

Exclamei há pouco isso quando soube que dois bandidos armados invadiram a recepção de um hotel no Centro de Porto Alegre. Levaram dinheiro do caixa e, de um hóspede que estava na recepção, roubaram o celular e uma... pistola.



Se você já leu a capa do jornal de hoje ou as páginas policiais, já deve saber quem foi a vítima afanada deste crime: um policial da Força Nacional de Segurança. Ele estava à paisana, não reagiu (o que me pareceu prudente para o momento e o local) e os sujeitos saíram porta afora nem sabendo que levavam em punho uma arma que veio de longe para tentar inibir justamente a ação de criminosos como eles.



Não tem como evitar:

— Esse mundo tá perdido!



Meu novo ídolo: Reginaldo



Embora essa sensação de pessimismo seja cada vez mais frequente, me esforço em valorizar belas iniciativas. E muitas delas me encantam e me fazem acreditar que a bondade humana ainda resiste neste mar de desumanidades.



E, graças a uma bela reportagem da colega Aline Custódio, publicada no Diário Gaúcho do final de semana passado, meu rol de ídolos ganhou um novo nome: Reginaldo de Souza Machado. Este rapaz de 25 anos, que mora no Bairro São Geraldo, em Gravataí, dedica boa parte do seu tempo para reformar bicicletas velhas e quebradas.



Por quê? Porque é solidário com crianças carentes que não têm uma bici para brincar!



Olhem a explicação dele sobre o que o motiva na árdua lida na oficina:



— Faço isso pois quero espalhar alegria.

Diante de pessoas assim, benfeitores e que, especialmente, se dedicam a promover o sorriso em crianças, me peguei agora falando em voz alta:



— Esse mundo ainda tem salvação!

Quem estava ao meu lado sorriu e concordou. Que nossa vida e as páginas de todos os jornais possam se encher cada dia mais com histórias positivas como a de Reginaldo.



Parabéns, anjo sobre duas rodas.



