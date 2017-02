Feliz como empresário, Baidek nega ter sido convidado para ser diretor-executivo do Grêmio

Não será ele 12/02/2017 | 15h40 Atualizada em

O Grêmio ainda não contratou um diretor-executivo de futebol. Desde a saída de Junior Chávare no ano passado, o clube ainda negocia com profissionais para o cargo. Na semana passada, o nome de Jorge Baidek, empresário e campeão mundial pelo Tricolor, surgiu como opção no mercado. Mas ele negou a informação.

— Estou muito feliz naquilo que faço como empresário. Não sei de onde surgiu a possibilidade de eu ser executivo do Grêmio. O retorno das pessoas foi muito bom. Várias me desejaram sorte e tal. Claro que, se algum dia surgir este convite, obviamente pensarei com carinho — disse Baidek em entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha.

Baidek revelou ainda que prestou auxílio ao Grêmio para a contratação do peruano Beto da Silva, 20 anos, junto ao Ajax, da Holanda. O empresário lamentou a ausência do jogador na partida contra o Passo Fundo deste domingo por conta de lesão, Ele confia no bom desempenho do jogador pelo clube.

— Eu esperava ver o Beto da Silva hoje na Arena. Infelizmente ele se lesionou. Acho que ele vai ter bons momentos no Grêmio. A direção do Grêmio fez um grande esforço para trazê-lo — concluiu Baidek.



