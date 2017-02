Bloco das Poderosas 25/02/2017 | 14h29 Atualizada em

Com tranças que viraram assunto na internet e um look multicolorido que demorou cerca de dois meses para ficar pronto, a funkeira Anitta subiu no trio elétrico na noite de sexta-feira. Essa foi a estreia da cantora, que liderou o Bloco das Poderosas no circuito Barra-Ondina, no Carnaval de Salvador deste ano. Veja as fotos:

Anita no camarim do trio elétrico Foto: Dilson Silva / AgNews

