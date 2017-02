Grêmio jamais perdeu para o Passo Fundo na história do confronto

Retrospecto 10/02/2017 | 18h11 Atualizada em

Em busca de sua segunda vitória no Gauchão, o Grêmio terá pela frente o Passo Fundo neste domingo na Arena pela terceira rodada da competição. Além da volta dos titulares, o time de Renato Portaluppi tem outro ponto a seu favor: o retrospecto totalmente favorável.

É que o Grêmio jamais perdeu para o Passo Fundo na história. São 17 jogos realizados desde 1987, com dez vitórias e sete empates. Um aproveitamento superior a 70%.

No último jogo entre eles em Porto Alegre, o Tricolor, na época comandado por Enderson Moreira, bateu o Passo Fundo por 3 a 1, com dois gols de Barcos e um do então promovido ao time principal Luan.

Todos os jogos de Grêmio x Passo Fundo:

1987 - Passo Fundo 0x0 Grêmio

1987 - Grêmio 4x1 Passo Fundo

1988 - Grêmio 3x0 Passo Fundo

1989 - Grêmio (2)2x2(4) Passo Fundo

1989 - Passo Fundo (4)0x0(3) Grêmio

1989 - Grêmio 1x0 Passo Fundo

1990 - Grêmio 4x1 Passo Fundo

1990 - Passo Fundo 0x0 Grêmio

1991 - Passo Fundo 1x2 Grêmio

1992 - Passo Fundo 1x1 Grêmio

1994 - Passo Fundo 1x1 Grêmio

1994 - Grêmio 1x1 Passo Fundo

2000 - Grêmio 3x0 Passo Fundo

2000 - Passo Fundo 1x2 Grêmio

2013 - Passo Fundo 1x1 Grêmio

2014 - Grêmio 3x1 Passo Fundo

2015 - Passo Fundo 0x2 Grêmio

2016 - Passo Fundo 1x5 Grêmio



*RÁDIO GAÚCHA