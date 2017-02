Guerrinha: "Lucas Barrios é uma convicção da direção tricolor"

Coluna do Guerra 24/02/2017 | 08h02 Atualizada em

Depois de um rápido namoro, Grêmio, Palmeiras e Lucas Barrios fecharam o pacote, e o jogador vestirá a camisa tricolor até o final da temporada.

Se vai dar certo ou não, só o tempo poderá responder. Certo mesmo é que a direção gremista tem a convicção de que o paraguaio é o reforço certo para quem sonha alto em 2017.

Novela – Sem espaço no Beira-Rio, marcado pela torcida em razão das atuações sofríveis em 2016, o meia Anderson foi, finalmente, emprestado ao Coritiba. Aparentemente, um negócio que deixou todas as partes satisfeitas. Vamos ver se o jogador vai conseguir, no novo emprego, dar a resposta que não deu com a camisa vermelha.

Façanha – Após empatar em casa, na obrigação de vencer, o Atlético-PR fez a sua parte, derrotou o Capiatá, por 1 a 0, e se garantiu na fase de grupos da Libertadores. Começa, agora, uma nova fase na competição para o Furacão, sem a pressão, e que pode acabar em boa campanha.

Sofrimento – Fora de casa, no tempo normal, o Botafogo correu, lutou, mas levou um gol no final e perdeu para o Olímpia por 1 a 0.

E tudo foi para a decisão nos pênaltis. Nos tiros diretos, Gatito Fernandez, o goleiro do Fogão, fez três defesas, virou herói e colocou o clube em uma fase mais importante da Libertadores.

