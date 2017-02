Guri de Uruguaiana brinca com a crise: "Tenho mais dinheiro no cartão Tri do que no do banco"

Só se fala noutra coisa... 18/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Pitaco



Buenas! Esta semana li uma notícia sobre estudos que mostram que a crise econômica do Brasil afeta apenas seis pessoas: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Que falta de opção!

Imagina só: eu tenho mais dinheiro no cartão Tri do que no do banco.

Esses dias, eu cheguei no cobrador, implorando: ¿Chê¿ será que eu não podia fazer um saque aí?¿

Pior do que ser pobre é ser pobre em dia de chuva. Normalmente, as linhas de ônibus de Porto Alegre são T1, T2, T3¿ Quando chove, tem as linhas ¿T-atrasa, T-ferra e T-molha¿.

Outro dia, deu uma chuvarada, e eu cheguei em casa todo molhado. Aí, pensei: vou tomar um banho quente. Mas tu sabes como é chuveiro de pobre. Tens que ligar a água bem fraquinha, quase desligando, pra esquentar.

Além disso, chuveiro de pobre sempre tem aquele filete de água fria, que cai bem no meio da espinha. Ah, o banho do vivente não pode levar mais do que dois minutos, senão, cai a energia elétrica!

Outra característica do chuveiro de pobre é que sempre dá choque. O que a gente faz? Deixa um chinelo no boxe, pra isolar os pés.O problema é que eu sou tão pobre que até o meu chinelo do boxe tem um preguinho. Sempre tomo choque!

Correio Amoroso



Guri, a minha namorada terminou comigo porque sou pobre. O que eu faço? Matheus, de Canoas.



Chê, ser pobre não é problema.



O problema é ser pobre e ter bom gosto. Esses dias, a minha patroa veio reclamar:



— Ai, se eu soubesse que tu era tão pobre assim, não teria me casado contigo!

— Mas, Sílvia Helena, eu sempre te disse que ¿tu era tudo que eu tinha¿!



Quando me casei, prometi estabilidade financeira pra ela e estou cumprindo. Há mais de 20 anos, a gente é pobre. Quer mais estabilidade que isso?



Mas o pobre consegue se virar na crise, porque é muito mais criativo. Copo de requeijão se transforma em taça de cerveja. Pote de margarina vira recipiente pros restos do almoço, e motor da geladeira ganha status de secadora de roupas.



A gente vê o programa da Ana Maria Braga e quer fazer o prato. Se a receita pede duas colheres de manteiga, bota margarina. Filé-mignon? Muito caro... Vai mortadela mesmo!



Causos da Fronteira

Meu primo Jenésio estava viajando do Alegrete a Cidreira.



A viagem já durava mais de três horas. No carro, estavam ele, sua esposa, dois filhos e a sogra. As crianças, com sua agitação natural, até que estavam suportáveis. Mas a velha não parava de resmungar, se debatendo e gritando.



O Jenésio, que não aguentava mais ouvir aqueles berros, resolveu parar no acostamento e tomar uma atitude drástica. Irritado, abriu a porta, desceu do carro, destrancou o porta-malas e falou:



— Agora, chega! A senhora pode ir na frente. Mas, se der um pio, vai voltar pra cá de novo!



Agenda do Guri

Agito garantido no Litoral Foto: Reprodução / Reprodução

Quem estiver no Litoral tem a última chance de assistir ao show Os Causos do Guri de Uruguaiana! Em março, estreia, no Theatro São Pedro, um novo espetáculo chamado Guri de Uruguaiana 2: a Missão (Quase Impossível).



Então, corre porque é neste sábado, às 21h, no Ginásio da Escola Municipal Santa Catarina, em Imbé.

Tirinha

Foto: Reprodução / Reprodução

