Guri de Uruguaiana lança paródia de "50 reais", de Naiara Azevedo

E se a música 50 reais, sucesso de Naiara Azevedo, tivesse sido escrita por um gaúcho típico – digamos que um guri vindo lá do extremo Oeste do Rio Grande do Sul – ao invés de ser obra da sertaneja paranaense? E se a decepção amorosa fosse, na verdade, uma decepção tradicionalista?

Foi esse o mote do personagem Guri de Uruguaiana para criar uma paródia da música, com direito a clipe e letra reinventada com expressões gaúchas. Agora, ao invés do dilema de um marido infiel, a situação inaceitável é a de um gaúcho que não sabe fazer mate de acordo com a tradição. E assim o Guri abre: "Bonito. Que barbaridade, ein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o matezinho aí?"

Conforme vai contando a história do "chimarrão errado" de Licurgo, Jair Kobe lista os absurdos que não podem existir em uma versão sem frescura da bebida gaúcha. Ele cita desde usar o rabo-quente para esquentar a água – ao invés da chaleira – e ter uma cuia de porcelana até deixar a água ferver demais e colocar camisinha na bomba. E assim como Naiara não conseguia decidir se agredia o marido ou a amante dele, Jair também se pergunta, frente a estes ultrajes com o tradicionalismo: "Não sei se te mando embora, ou prum CTG!"

Assista: