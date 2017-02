Guri de Uruguaiana mostra as diferenças entre gaudério de raiz e de apartamento

Só se fala noutra coisa... 11/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Buenas, chê! Que tal? Esses dias, eu estava refletindo sobre as novas tecnologias, como "lapistrops", "palmitops" "tabletes" e os impactos que essas modernidades têm na cultura do Rio Grande.

Cheguei à conclusão de que está nascendo uma nova espécie de gaúcho: o de apartamento! Se tu está desconfiado de que esteja te tornando um, confere este tutorial que eu fiz, para identificar um verdadeiro gaúcho de apartamento.



Gaúcho de raiz...



/// Mais comum em Itaqui, Rio Pardo, Vacaria, Alegrete, Cidreira e Quintão.

/// Usa bigode grosso, com buço avantajado. Faz a barba com navalha e sabão feito de banha de porco.

/// Usa chapéu todo sujo e esgualepado por conta da lida no campo. Pra complementar o look, bombachas e botas são essenciais.

/// Faz churrasco de costela gorda ou costelão 12 horas. Usa só sal grosso, é claro!

/// Come bergamota no sol e fica uma semana com aquele cheirinho gostoso impregnado nos "garrão".

/// Escuta Baitaca, Porca Véia e Mano Lima.

/// Tem um cusco companheiro. Trata-se de um guaipeca ovelheiro que cuida da casa e rói os ossos. O bicho dorme na geada sem frescura.

/// Toma mate amargo, com água aquecida em chaleira de ferro, assistindo ao Galpão Crioulo.

... e de apartamento



/// Mais comum em Porto Alegre, Santa Cruz, Caxias, Capão e Torres.

/// Tem, no máximo, um cavanhaquezinho. Vai em barbearia gourmet pra aparar a barba no estilo hipster.

/// Usa boina de crochê, virada pra trás como um boné, com um jacarezinho bordado. Usa calça apertada e alpargata com meia.

/// Faz "churras" de alcatra, no forninho, com sal fino e temperinho verde. Às vezes, substitui por sushi.

/// Compra bergamota no súper que já vem descascada em bandejinha.

/// Escuta Cachorro Grande, Bidê ou Balde e Mano Changes.

/// Tem yorkshire ou shih-tzu. Leva na pet uma vez por semana para tomar banho e voltar de lacinho no pescoço. O bicho não tem nem anticorpos. Fica gripado com qualquer minuano.

/// Toma um "chimas" com chá, açúcar ou suco, assistindo ao The Voice Kids ou ao BBB. Aquece a água com rabo quente e usa cuia de porcelana.



