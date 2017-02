Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 03/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Dilemas sempre haverá e não seria sábio desprezá-los, como se fossem meras obstruções que precisariam ser desintegradas. Os dilemas propõem reflexões mais claras e intensas e o bom resultado disso será a lucidez.

Viver experiências intensas e deliciosas e não poder compartilhá-las, o que seria mais solitário do que isso? Porém, não tire conclusões precipitadas, é tudo temporário, logo mais essa condição será superada sem problema.

Aproveite toda e qualquer oportunidade que surgir para aproximar todas as pessoas a um entendimento maior e melhor, pois, é disso que resultará esse vínculo de cooperação mutua que tanto fez falta nas últimas semanas.

Nem tudo é difícil, em muitos momentos a vida apresenta facilidades também e não seria sábio de sua parte desconfiar dessas eventualidades, como se ocultassem problemas em seus ventres. Há facilidades.

É impossível compreender a realidade colocando um véu cor de rosa sobre tudo que acontece. É preciso ter um pouco mais de realismo, mas sem permitir que a dose de realidade torne amargo o coração. Aceitar é preciso.

O flerte e a sedução dos gestos são condições atrativas e deliciosas, que mal haveria nelas? O olhar moralista, porém, as cobre com um véu denso de pudores e temores. O que fazer com um cenário desses? Pois é!



A mínima perspectiva de entendimento que conduza à maior cooperação há de ser aproveitada por você. Negociações à parte, tudo indica que seja oportuno você procurar essas pessoas que resistiam ao entendimento.

Envolva seu coração na rotina, evite fazer tudo no automático, sem prestar a devida atenção a uma série de detalhes que, se encarados com boa vontade, pode fazer com que você retome o domínio que se perdeu ultimamente.

Que tudo seja feito com uma dose de afeto maior da que normalmente você expressaria! A medida de afeto que você envolver nas atitudes que tomar hoje, determinará a eficiência com que você abrirá passagem.

Limpe os lugares onde você passa a maior parte do tempo, faça essa limpeza não apenas no ambiente físico, mas se ocupe com a higiene do mundo sutil e invisível que está aí o tempo inteiro também. Faça isso.

Detenha seu olhar sobre a realidade cotidiana, suspenda o automatismo que faz você deixar passar algumas questões que poderiam trazer regozijo e bem-estar, só porque misturadas com as tarefas da rotina.

Entre arrumações e desordens, as coisas vão procedendo, senão da melhor maneira possível, pelo menos do jeito que dá. Este é um momento da vida que requer muita confiança de sua alma, às vezes caminhando a cegas.