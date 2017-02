Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 04/02/2017 | 06h00 Atualizada em

É oportuno começar a fazer movimentações financeiras para sair da letargia. Apesar da necessidade de proteger-se contra eventualidades, o movimento do progresso torna imprescindível que algumas manobras sejam feitas.

Faça tudo do seu jeito, mas você vai precisar arcar com o ônus da quantidade de conflitos e discórdias que essa atitude provocar. Se isso for bom para você, então siga em frente, teste na prática sua maneira de ser.

Nem tudo que você pensa merece ser comentado com as pessoas próximas, pois, em muitos casos elas não entenderiam, mesmo que o comentário fosse feito em tom de piada. Mantenha a discrição, evite problemas.

Aquilo que seria muito difícil para você fazer contando apenas com seus recursos particulares, poderá ser feito com bastante facilidade com a ajuda e colaboração de certas pessoas. Por isso, se aproxime a elas.

Uma ajuda deveria ser sempre bem-vinda, mas essa atitude não é fácil de tomar quando a ajuda vem do lado de pessoas em que você não confia muito. Porém, ao mesmo tempo a ajuda faria você rever seus conceitos.

Permita-se alçar voo, você não precisa ser tão prudente quanto normalmente seria nesta parte do caminho. Permita que o espírito de aventura fale mais alto do que a prudência, que neste caso acobertaria o temor.



Tudo vai continuar parecendo mais arriscado do que verdadeiramente é até você se atrever a colocar em prática suas teorias. Na prática, apesar das dificuldades e atrasos, tudo vai tomar sua verdadeira dimensão.

Seus interesses casam bem com os interesses de certas pessoas, por isso, valerá a pena ensaiar uma aproximação e propor um acordo de mutua colaboração. Isso vai requerer uma coreografia bastante sofisticada.

Agora é o melhor momento possível para você organizar bem o que precisa ser feito. É agora o momento porque se manifesta com crueza todo o descontrole que foi provocado por não fazer uma administração eficiente.

De vez em quando é necessário persistir a despeito de tudo e todos contrariarem sua atitude. Persistir, porém, não é o mesmo que demonstrar teimosia, pois, a persistência compreende a necessidade de ajustes também.

Alguém vai ter de tomar a iniciativa e fazer algo para que as coisas fiquem em ordem. Parece que a alma sorteada para essa atitude foi a sua. Procure não se apegar aos resultados, apenas faça o que tiver de ser feito.

Elabore as melhores estratégias que conseguir formular, porém, preste atenção ao desenrolar das coisas para mudar tudo, se isso se tornar necessário. As coisas andam bastante imprevisíveis, mas dando resultados.