Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Formalize em palavras claras e firmes aquilo que você quer realizar de imediato. Hoje é um dia propício a você se ocupar com o suprimento de necessidades imediatas, explicando tudo direito com palavras.

Este é um momento de segurança, no qual você tem uma margem de manobra mais ampla para tomar atitudes e empreender atividades que, de outra maneira, pareceriam arriscadas demais a você. Segurança para você se atrever.

Faça tudo do seu jeito, mas não espere que todas as pessoas se sintam bem com esse tipo de atitude, pois, cada um também quer e assume o direito de fazer as coisas do seu jeito. Assim está lançada a competição por espaço.

Um pouco de silêncio e recolhimento fará com que você recupere o fôlego e, depois, possa novamente tomar atitudes firmes para garantir seus interesses. Por enquanto, valerá a pena dar passagem às outras pessoas.

Inevitavelmente, em algum lugar do caminho pelo qual você transita, será necessário depender da ajuda de tais ou quais pessoas e, mesmo que essa ajuda seja paga, o fator humano estará envolvido, tornando tudo imprevisível.

Avance! Aproveite todo o tempo da vigília de hoje para executar ações que imprimam avanço. Pense na construção de sua carreira, deixe de lado quaisquer dilemas que, hoje, não fariam sentido diante da chance de avançar.



É propício ampliar seus pontos de vista, pois, quando passa tempo demais sem revisá-los, esses correm o risco de empatar sua mente em preconceitos, os quais, em vez de esclarecer, limitam seu entendimento sobre a vida.

Mate a curiosidade, porém, tenha cuidado para que essa não se volte contra você, perturbando o bom andamento do que você empreendeu. A curiosidade, apesar de legítima, nem sempre conduz a mente a lugares interessantes.

Faça hoje os pedidos que em outros momentos você teria receio de fazer, já que provavelmente seriam negados. Hoje você encontrará um pouco mais de receptividade, valerá a pena tentar, mesmo que a porta se feche de novo.

Atenha-se a organizar os pequenos detalhes do que você pretende realizar. Hoje não é um dia propício a grandes movimentos, procure se adequar ao que a vida lhe apresentar, mesmo que pareça perda de tempo.

Faça o que quiser, pois, em algum momento você sempre precisará chutar o balde das etiquetas e regras e se orientar pelo que o ardor de seus desejos indicar. Este é o momento, aproveite de acordo com a possibilidade.

Defenda seus interesses, proteja seu território, mas não precisa empreender uma cruzada contra quem por ventura se aproximar de você. Pelo contrário, seja uma alma anfitriã, que recebe com cordialidade a todos.