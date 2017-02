Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 07/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Nem sempre as pessoas que podem ajudar você são as que você teria imaginado. Em muitos casos a melhor ajuda poderá vir de pessoas que, inclusive, não sejam simpáticas a você. A experiência de vida é muito complexa.

É possível haver mais dinamismo nos assuntos referentes ao seu trabalho e carreira. Porém, essa onda está por aí aguardando que você a aproveite, tomando as atitudes pertinentes a cada caso. Melhor fazer acontecer.

É importante que você verifique se os seus pontos de vista continuam verdadeiros, observando que tipo de resultados acontecem quando postos em prática. É importante que você saia da teoria e entre na prática.

De forma inevitável, ainda que você prefira sempre andar por terreno seguro, em algum momento a curiosidade falará mais alto e levará você a se envolver em atividades e experiências que envolvam certo grau de risco.

É necessário e justo que haja diálogo e que as coisas sejam postas sobre a mesa com total clareza, mesmo que pela lucidez em alguns momentos as pessoas se sintam temporariamente magoadas. A lucidez é mais importante.

Tenha em mente que perceber algo é, ao mesmo tempo, assumir certo grau de responsabilidade por intervir naquilo que você tenha percebido. Afinal, a vida não é um filme ao qual você assiste passivamente.



Os desejos nunca vêm sozinhos, mas em grupo. Em muitos casos uns se sobrepõem aos outros em importância, mas como estão todos sobre a mesa do jogo a alma tem dificuldade de discernir os valiosos dos pouco importantes.

É preciso mudar algumas coisas nos ambientes onde você passa a maior parte do tempo, pois, as coisas ficaram paradas durante tempo demais. Mexa os móveis, mude os quadros, qualquer dinamismo será muito bem-vindo.

É hora de falar algumas verdades, a despeito de essas provocarem conflitos e discórdias. Porém, evite ter em mente esse efeito colateral, melhor você dizer as verdades com a firme vontade de se orientar melhor.

Você nunca conseguirá ter certeza absoluta dos resultados de suas ações, você sempre terá de se atrever a experimentar e verificar como andam as coisas para fazer os devidos ajustes. Tenha confiança em sua atuação.

Atrair conflitos não é muito difícil, mas sua alma custa a reconhecer que seja ela a responsável por isso, tende a raciocinar que as atitudes livres que toma mexam com os pudores alheios e assim a história vai.

Esses pensamentos que você não compartilha com ninguém são os motivadores das principais ações que você empreende. Por isso, tenha em mente a importância desses pensamentos, pense direito no que você realmente quer.