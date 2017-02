Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 09/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Reunir pessoas de diversas tendências e orientações só pode resultar em conflito. Porém, isso será irrelevante se você tiver em mente que sua presença há de tornar-se o núcleo em torno do qual elas se reúnam.

Evite torcer o nariz para todo o esforço do qual, você é consciente, será necessário para realizar os propósitos. Evite pretender que a maior parte do tempo da vigília seja dedicado ao descanso, isso não é digno.

Ainda que você se expresse de forma simpática, há por aí pessoas que não saberiam diferenciar piada de ofensa, porque andam nervosas demais e levaram surras de todos os lados. Por isso, não se exponha tanto hoje.

A imaginação é seu campo de atuação, sua alma sabe se regozijar nessa dimensão, mas nem sempre é propício se deixar levar pelos braços dos sonhos. Então, aproveite este momento, é todo seu, sonhe até mais não poder.

Nem sempre será melhor você ser a alma protagonista da história, em muitos momentos, e neste em especial, é importante que você assuma o lugar de coadjuvante, permitindo que outras pessoas brilhem em sua presença.

As pessoas com que você se relacionar de forma mais próxima, e que servirão de referência para as atitudes que você tomar, serão também o reflexo da natureza de seus desejos. As pessoas, afinal, se reúnem por afinidade.

Faça com que suas atitudes de hoje sejam o fiel reflexo do que você andou sonhando nas semanas anteriores. Agora é o momento de colocar em prática a imaginação, se atrevendo a testar o alcance de seus sonhos.

Passar para frente informações sem você as verificar é uma forma de se entregar a ondas sociais absurdas e contraproducentes. Sua alma não é digna de participar dessas ondas, vale a pena verificar todas as informações.

Assuma o lugar de protagonista nesta parte da história. Esse é um lugar cobiçado, inclusive por aquelas pessoas que não têm competência para estar no centro do palco. Por isso, espere conflitos, mas persista nessa direção.

