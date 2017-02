Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 10/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A liderança acidental que recaiu sobre você terá de ser desempenhada com dignidade, apesar de isso significar que, pela diversidade das pessoas envolvidas, pareça que você é culpado de todos os males.

Entre o conforto e a vontade de avançar, prefira atitudes a respeito da segunda opção, pois, definitivamente, não se nasce aqui para descansar, mas para que o descanso seja a merecida recompensa do trabalho.

Como a boca articula e a mente pensa, é possível dizer absurdos retumbantes o tempo inteiro. Porém, apesar de haver um clima de leveza, há também pessoas muito nervosas que não saberiam diferenciar piada de ofensa.

Vale a pena sonhar com recursos financeiros mais abundantes, o momento é propício a isso. Desfrute das viagens mentais e emocionais que esses sonhos trarão, agora é hora de se permitir navegar nos braços da imaginação.

Neste momento, será melhor você não tentar brilhar mais do que as pessoas com que se relaciona, mas abrir espaço para que elas manifestem suas verdadeiras naturezas, com sua alma funcionando como uma espécie de coadjuvante.

Busque sossego, encontre o lugar e condição para você se abrigar e se distanciar de tudo que provoca estresse. Este é o momento em que você tem direito e merece estar distante de todas as situações complicadas.



Ainda que houver algumas pessoas próximas que sejam antipáticas a você, será melhor começar a assumir que haja alguma intimidade entre vocês, já que o destino, por essas coisas da vida, colocou vocês em proximidade.

A única maneira de reconhecer se os sonhos são reais é você despertar e colocar tudo em prática. Em alguns casos, você terá de enfrentar a decepção, por verificar que as ilusões. Mesmo assim vale a pena tentar.

Através de diálogos aparentemente sem importância, sua mente começa a formular ideias que, com o tempo, se transformarão em orientações cruciais, para que o progresso aconteça, se consolide e perdure.

Tenha em mente que a medida de segurança que você conquistou não significa que a partir de agora você deva se acomodar. Pelo contrário, a partir de agora, sobre a medida de segurança, atreva-se a avançar.

Ainda que outras pessoas cobicem seu lugar e provoquem conflitos desnecessário, já que o lugar é seu, persista no movimento que você iniciou, enfrentando tudo e todos, ciente de que as provocações são temporárias.

É hora de colocar tudo em prática, chega de dilemas e cavilações, o tempo de lapidar os pensamentos acabou, começando, a partir desta Lua Cheia, o movimento de tudo que foi pensado ser experimentado no campo da prática.