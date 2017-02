Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 12/02/2017 | 06h00 Atualizada em

No fim, muitas tarefas que outras pessoas deveriam fazer acabarão ficando em suas mãos. À primeira vista parecerá injusto e excessivo, porém, para que as coisas andem melhor será continuar em frente e se sacrificar.

Nem todos os movimentos que produziriam o avanço no caminho do progresso material seriam verdadeiramente desejáveis. É preciso você agir com um pouco mais de discernimento, para não se meter em enrascadas tolas.

A incoerência não é importante, é apenas um detalhe de todo o processo pelo qual a mente humana precisa passar para garantir um mínimo entendimento do maravilhoso, porém complexo funcionamento do Universo em que existe.

Em momentos irritados, melhor se retirar, porque se corre o perigo de dizer coisas que depois não haverá como consertar. Porém, se houver algum alívio envolvendo-se nesse tipo de situação, então siga em frente.

Considere que nem todos os conselhos, mesmo que provindos de pessoas que você aprecie ou cobertos de razões sensatas, podem aplicar-se positivamente aos assuntos de seu interesse. Considere isso com atenção.

A posição de vítima não é fiel reflexo dos acontecimentos, apenas uma tentativa de se livrar de tarefas que, de qualquer maneira, recairão sobre você. Então, melhor passar rapidamente por este momento e continuar em frente.



Os prazeres que você não puder compartilhar com as pessoas queridas não hão de ser considerados verdadeiros prazeres, mas fantasias que, se persistirem, em algum momento trarão problemas. Melhor as deixar de lado.

Muitas pessoas se aproximam de forma simpática e sua alma as aceita na proximidade, porque precisa de apoio. Porém, é melhor assumir que esse apoio seria temporário, já que a simpatia depende de interesses concretos.

Palavras não são necessariamente conclusões práticas. Palavras podem, no máximo, ser antecipações do que você terá de fazer a qualquer momento para evitar ficar na teoria. Sempre procure passar tudo a limpo.

Os ideais não se encaixam na realidade que você quer experimentar. Isso, porém, não significa que você deva abandonar esses ideais, apenas que ainda precisa trabalhar mais para que haja essa coordenação.

Encrencar-se pode ser divertido, mas nem sempre. Há momentos, como agora, em que é melhor você não cutucar a cobra com vara curta, pois, o que pareceria ser algo fácil e divertido acabaria se convertendo no contrário.

Talvez suas visões precisem ser verificadas antes de se tornar motivo de ações que, uma vez consumadas, resultariam em erros. Depois do erro cometido, sua alma raramente volta atrás e pede desculpa. Melhor antecipar.