Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 11/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Este é o momento em que as pessoas se entendem e congregam forças para agir em conjunto. Momento raro que há ser aproveitado devidamente, evitando quaisquer rusgas e se apoiando com firmeza nos elevados objetivos.

Tudo que você fizer em nome do progresso, faça-o com o coração envolvido e com sentimento de alegria por fazer parte da complexa experiência que é viver. Tire as preocupações do lugar de protagonistas. Mais leveza!

Quando você consegue colocar emoção em suas palavras é quando as pessoas compreendem perfeitamente o que você diz. Porém, nem sempre você se envolve com tanta intensidade nos diálogos, as razões escondem a emoção.

Que os melhores sentimentos inundem sua alma e motivem suas ações! Hoje é um dia propício para deixar de lado mágoas e ofensas, preferindo agir sobre a base dos bons sentimentos que você tiver pelas pessoas.

Os diálogos de hoje hão de ter o objetivo exclusivo de aproximar as pessoas e fazer com que se entendam melhor. Por isso, faça a sua parte e escolha bem suas palavras, não pretenda ter razão, prefira a emoção.

Ainda que você tenha de assumir tarefas que não aprecia, se você envolver seu coração e se dedicar a elas com carinho, como se as amasse, verá que se converterão em chances de fazer contato com questões surpreendentes.



Envolva seu coração em tudo, hoje não é dia de cumprir compromissos com os quais você não tenha afinidade. Preencha a agenda de hoje com atividades que sejam afins ao que seu coração acha melhor fazer.

A vontade de ajudar alguém há de ser considerada com sabedoria, pois, a ajuda só é legítima na mesma medida em que a pessoas tenha esgotado todos os recursos para ajudar a si mesma. Isso também se aplica a você.

Boas companhias motivam bons sentimentos. Boas companhias não espalham fofocas venenosas a respeito de pessoas que nem sequer elas conhecem tão bem assim. Boas companhias são as que incentivam as melhores ações.

Tudo dará muito certo quando você envolver seu coração, ouvindo menos as razões do bom senso e se atrevendo a colocar em prática os bons sentimentos que também circulam pela sua alma. Assim tudo dará mais certo.

A exposição clara e aberta de suas ideias não precisa ofender ninguém nem ser uma competição para demonstrar que suas razões são maiores e melhores. Exponha suas ideias por pura necessidade de esclarecer.

Sacrifícios sejam feitos em nome de objetivos que sua alma considerar dignos! Porém, abstenha-se de cometer sacrifícios tolos, prometendo o que você não seria capaz de cumprir depois. Nem tudo vale a pena.