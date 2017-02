Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 14/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Neste momento não vale a pena você se deter para solucionar divergências. Este é um momento único no qual é possível organizar o trabalho de várias pessoas para que, juntas, consigam produzir algo interessante.

A melhor maneira de se livrar dos temores é tomando a iniciativa e agir. Só na ação você comprovará o quanto os temores aumentam desproporcionalmente o tamanho das sombras que parecem tão ameaçadoras. São pequenas.

É hora de ouvir com atenção razões que sejam divergentes das suas, pois, mesmo que no primeiro momento você reaja com suas razões, depois poderá se esclarecer absorvendo pontos de vista que sua alma nem imaginava.

Compreender as pessoas é muito mais difícil do que julgá-las, porém, é a única maneira de os relacionamentos se preservarem da melhor maneira possível, beneficiando todas as pessoas que participam desses. Só assim.

Para satisfazer seus desejos você precisa de outras pessoas e isso cria uma coreografia complexa de pedidos, estratégias e momentos propícios ou adversos para que tudo corra bem. Assim é a vida, muito complexa.

Faça o mesmo que você faz todos os dias, mas de alguma forma completamente diferente do habitual. Você não precisa de nada diferente acontecendo para treinar a criatividade, é você que pode inserir algo novo no velho.



Ouvir e pedir opiniões será sempre muito bom, mas é necessário limitar esse exercício e, num momento, optar por fazer o que seu coração mandar, aquilo que você tenha real desejo de fazer. É hora de testar o atrevimento.

Aproxima-se o momento em que será necessário você colocar um ponto final nessas questões que se alastram há tanto tempo já, que provavelmente ninguém mais lembra como foi que começaram. É hora de libertar-se.

Ainda que você não tenha disponíveis todos os recursos para alçar grandes voos, mesmo assim é possível fazer movimentos menores, mas não por isso menos eficientes. De pequeno em pequeno passo se faz o grande caminho.

A maneira mais eficiente de se livrar dos dilemas é você se atrevendo a colocar em prática as coisas que pensa. É no campo de batalha da vida cotidiana e concreta que você encontra a oportunidade de melhorar.

Ainda que à primeira vista pareça um pouco injusto, você ficou na posição de ter de substituir as faltas alheias, porque há todo um jogo que precisa continuar em marcha, independentemente da preguiça das pessoas.

Será que você vai conseguir resistir à tentação de dominar os acontecimentos e conduzi-los com rédea curta? Essa atitude não seria propícia num momento como o atual, em que o mistério da vida está a dar as cartas.