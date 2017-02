Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 16/02/2017 | 06h00 Atualizada em

O incentivo que as pessoas dão a você autoriza todas as ações que precisam ser feitas. Porém, veja o seguinte, é você que ficará na linha de frente, então, você precisa estar confortável com isso antes de mais nada.

De certa forma, será necessário você se expor um pouco mais, o que, de início, dará a você uma sensação incômoda de vulnerabilidade. Não se importe demais com isso, para sua proteção crie um personagem e se mascare.

Agora é quando as pessoas se entendem, ainda que tenham passado tempo demais desentendidas. Porém, nada disso acontece de forma automática, alguém precisa tomar a iniciativa e parece que você foi a alma escolhida.

Este é o momento em que os riscos que infundiam temor a você parecem menores e, por isso, a dose de atrevimento aumenta substancialmente. Melhor não deixar passar a oportunidade de fazer o inimaginável.

Tenha em mente as melhores intenções possíveis quando for dar um conselho a alguém, porque este é um momento em que você irradia uma influência mais firme e, como resultado, as pessoas seguem você com mais facilidade.

Será impossível antecipar os resultados, mas você tem ao seu favor o pressentimento de que deve seguir em frente. A força adversa fica nas mãos do temor, mas considere que esse nem sempre é prenúncio de desastre.



Há discórdias que sinalizam que as pessoas não vão se entender nunca mesmo, porém, há outras que esclarecem o panorama e, no fim, fazem com que as pessoas, senão se entendam, pelo menos conquistem o respeito mútuo.

Faça pouco, mas se dedique a fazê-lo com a maior boa vontade, tendo em mente seu aprimoramento. Por isso, nada deixe na mão de outrem, até as pequenas tarefas cotidianas requerem sua atenção e envolvimento. Valerá a pena.

Tudo pode ser, mas tudo precisa de muito planejamento também. Por isso, não confie em que agindo impulsiva e precipitadamente você colherá bons resultados. Dessa vez, confie no planejamento e organização minuciosa.

Melhor errar por tentar do que errar por você não ter se atrevido a executar o que tem em mente. Depois da ação empreendida, você sempre terá como fazer ajustes, mas se não houver ação, tudo passará em brancas nuvens.

A coerência não é necessariamente uma virtude, pois, ao se fazer de tudo para preservá-la, em muitos casos se sacrifica por ela a capacidade de mudar a tempo antes de cometer erros. Tolere um pouco de incoerência.

Aos poucos, mas com muita firmeza e determinação, aproxime-se dos recursos que almeja, não para acumulá-los, mas para fazer investimentos que sirvam a um projeto de ampliação de sua capacidade de agir.