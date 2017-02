Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 18/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Há coisas que precisam acontecer, com você e com as pessoas que são referências. Há coisas que precisam acontecer porque além dos planos que são feitos, há mistérios que a vida resolve sem ajuda de nossa humanidade.

Há algo que você pode fazer pelas pessoas sem que necessariamente isso traga alguma vantagem de imediato para você. É um ato desinteressado, algo motivado por um sentimento íntimo que aflora do coração.

A medida de avanço será dada pela sua força de vontade. Este é o momento em que você não deve se limitar pelas adversidades nem tampouco se entusiasmar com as facilidades, mas confiar apenas na sua força de vontade.

Hora de ampliar seu entendimento a respeito da vida, procure não estacionar no que você sabe, mas se lançar à aventura de ler um livro novo, algo que faça você pensar e questionar as que, até agora, foram certezas.

Em momentos cruciais, sempre você terá de lidar com receios que rapidamente se transformam em temores e que, se não controlados com firmeza, produzem ataques de pânico que imobilizam você. Tudo isso é superável.

Você tem suas razões e as outras pessoas têm as delas. Chega uma hora em que alguém tem de ceder terreno e deixar de brigar para que suas razões particulares sejam maiores e melhores. Parece que agora isso é com você.



Observe ao seu redor com atenção, muitas das coisas que você anda precisando estão ao alcance de sua mão, você não precisa adquirir nada novo nem ir longe para solucionar o que está perto. Porém, é preciso observar.

Os desejos são certezas, sempre! A prática gera incertezas, porque da teoria aos fatos há um abismo cheio de intenções que nem sempre são bem formuladas e que, por isso, acabam em decepção. Porém, vale a pena tentar.

Chegou a hora de você colocar um ponto final em algumas questões que ficaram mal resolvidas e que, neste momento, encontram a oportunidade de ser superadas. Tome a iniciativa, não espere até o último momento.

Muitas ideias podem congestionar a mente e paralisar os movimentos. Procure se organizar, o que pode ser facilitado através de diálogos. Converse com as pessoas que você escolher a respeito de suas ideias.

A oportunidade agora é você consolidar sua posição e sobre essa começar alguns movimentos em nome de maior prosperidade. Fique com a alma tranquila, a consolidação significa que não haverá retrocesso. Só avanço.

Entre a tomada de decisão e colocar em prática o que decidiu, agora é o momento em que você precisa encurtar o tempo entre uma coisa e outra. Melhor pecar por precipitação do que por deixar a chance esfriar demais.