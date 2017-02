Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 22/02/2017 | 06h00 Atualizada em

De repente, tudo parece maior do que sua capacidade de administrar. Passado o susto e postas as mãos na massa, você verá que o susto era infundado. Por isso, passe o mais rapidamente possível por essa emoção.

As discordâncias são naturais e você precisa trata-las com sabedoria, evitando se ressentir porque as pessoas não consigam aceitar seus pontos de vista. Dê tempo ao tempo, há coisas que precisam ser amadurecidas.

Concessões hão de ter limites também, pois, há coisas que não admitem negociação, como os princípios. Quando os princípios se chocam, vale a pena o conflito, mas nunca valerá a pena fazer acordos que não sejam dignos.

As resistências que as pessoas apresentam precisam ser removidas através de atitudes concretas. O temor diminui as chances de tudo dar certo, então, alguém vai ter de se manifestar de forma destemida. Será você?

É mesmo difícil fazer com que a realidade concreta do dia a dia se ajuste ao que seus sonhos alcançam, mas é para isso mesmo que é tão maravilhosa a oportunidade de respirar entre o céu e a terra. Continue em frente.

Um dia a paciência se esgota, o tom da voz sobe e a situação fica tensa. Faça com que um evento desses tenha utilidade, aproveite essa intensidade toda para conduzir as coisas a um estado de maior esclarecimento.



Não importa o quanto você conheça alguém, sempre chegará o momento em que haverá uma surpresa, uma atitude que contradiga tudo que você pensava conhecer. Isso servirá para fazer ajustes e aprimorar relacionamentos.

Gostando ou não, as coisas estão mudando. Então, o melhor a fazer é deixar de resistir ao espírito do tempo, aceitar as novas condições e se aproveitar delas para colocar em marcha seus melhores planos.

Procure não se complicar nesta parte do caminho, mas, pelo contrário, aproveitar para se desvencilhar desses assuntos que já demonstraram que será impossível realiza-los como era imaginado no início.

Este é um momento em que você tem tudo à disposição para colocar ponto final nos assuntos que não queira mais em sua vida. Da decisão à ação e, ponto final! Aproveitar ou não o momento, isso é com você.

Cuide para não se complicar dizendo o que, por enquanto, seria melhor continuar calando. Há verdades que precisam ser colocadas sobre a mesa, mas de uma forma que não sejam ofensivas, para não iniciar conflitos.

Chega uma hora em que se torna necessário impor condições, pois, não se pode esperar que as pessoas façam espontaneamente tudo que é preciso. Há regras que podem organizar tudo e o momento de enuncia-las é agora.