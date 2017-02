Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 23/02/2017 | 06h00 Atualizada em

É hora de dividir as tarefas com sabedoria, para que ninguém se sinta injustiçado por ter mais obrigações e menos leveza. Essa sabedoria não é fácil de administrar, mas valerá a pena todo o esforço nesse sentido.

O destino, o melhor destino será sempre construído enquanto você se esforçar para suprir todas as necessidades, colocando-as sempre acima de seus desejos. Necessidades beneficiam sempre a outras pessoas além de você.

Tudo às claras para todas as partes envolvidas, esse será, com certeza, o melhor cenário possível para que os relacionamentos continuem trilhando um caminho de prosperidade e bem-aventurança. Vale a pena o esforço.

Coisas que em outros momentos seriam difíceis, neste em particular podem ser administradas com bastante simplicidade. Por isso, deixe de lado o receio e se atreva a entrar em ação, só assim comprovará a afirmação.

Ainda que a contragosto, há questões que fazem com que as pessoas tenham de andar juntas numa boa parte do caminho. Por isso, melhor não conflitar com isso, pois, se a necessidade existir, haverá razões boas para isso.

No que depender das circunstâncias, tudo será muito diferente de ontem, pois, enquanto o nervosismo reinava ontem, hoje as coisas tendem a se acalmar e tornar leves. Tudo tem uma razão e uma utilidade, aproveite.



Atreva-se a fazer o que em outros momentos você acharia atrevido demais. Neste momento você recebe autorização para se responsabilizar pelas suas vontades e experimentar na prática o que significa ser humano. É assim.

Ainda que você pretenda continuar avançando para realizar seus propósitos, quaisquer que esses sejam, neste momento se torna propício consolidar uma medida generosa de segurança, para você pisar em terreno firme.

Tudo vai se tornando mais e mais leve com o passar do tempo, mas não de forma espontânea, e sim porque você toma a firme atitude de recuperar aquela leveza de ânimo que é a principal característica de seu signo.

Negocie, tudo pode ser mais confortável, não apenas para você como também para as pessoas com quem você negocia. Ninguém merece se sentir oprimido pelas circunstâncias, cabe aliviar a barra de todo mundo.

Assumir responsabilidades não é conflitante com você ser livre e independente. Ser humano é assim mesmo, leve, livre e solto por um lado, amarrado a obrigações pelo outro. No coração está o meio termo de tudo isso.

Nem sempre dá para encarar os deveres com regozijo e alegria, mas precisam ser cumpridos assim mesmo. A falta de ânimo os torna mais difíceis, por isso, antes de mais nada, faça o possível para recuperar a alegria.