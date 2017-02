Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 24/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A verdade pode trazer resultados bastante perturbadores de imediato, mas a longo prazo coloca tudo em ordem e promove maior eficiência em tudo. Por isso, prefira a verdade, nada protele, nada complique.

É preferível ser honesto com seus sentimentos, agindo de acordo, mesmo que de imediato a atitude provoque alguns contratempos. Essa honestidade preservará a integridade de sua alma o oferecerá melhores oportunidades.

De vez em quando as pessoas agridem e ofendem sem necessidade. Você é uma pessoa, portanto, isso pode eventualmente acontecer através de você. A atitude fica evidente nas outras pessoas, mas quando se trata de você...

Buscar prazer não é necessariamente um exercício que se alimente pela vontade de fugir dos tormentos. Buscar prazer é uma atividade positiva, de aproximar-se o máximo possível ao que sua imaginação idealiza.

Dessa vez não haverá a mesma medida de segurança que você aprecia para se atrever a tomar atitudes. Dessa vez o salto na direção de suas pretensões provocará emoções fortes em você, mas promoverá um crescimento maior.

Sob enorme pressão o planeta Terra produz a beleza dos diamantes. Há épocas em que sua alma também é submetida a pressão, mas não para cair no desespero, porém, para encontrar uma via criativa de produzir beleza também.



Quando tudo se tornar devagar demais para seu gosto, em vez de arremeter com força, procure aproveitar o embalo, ou a falta desse, para cuidar de seu corpo, prestando atenção à dieta ou fazendo uma longa caminhada.

Resistir aos acontecimentos não seria sábio. É importante você aceitar que as coisas estão mudando e que isso provoca algumas rupturas necessárias, mas que sua alma ainda não sabe como administrar. Leveza.

A simplicidade será a maneira que trará mais segurança a você. Por isso, rejeite, pelo menos dessa vez, todas as formulações mentais que, revestidas de astúcia, na verdade só serviriam para complicar tudo.

Quando você se pegar tentando se justificar, reconheça nesse ato uma falha de comunicação, porque para se justificar você deixou de ouvir o que lhe foi dito e você acabou dizendo o que nem era necessário dizer.

Chega um momento em que não dá mais para aturar as questões que as pessoas trazem até você com a naturalidade de quem não se dá conta da gravidade da situação. Nesse momento vale a pena adotar uma postura mais dura.

Eventuais derrotas não hão de ser assumidas com rancor, pois, essa seria a verdadeira derrota, você guardar algum ressentimento pelo fato consumado. Tocar a bola para frente e se preparar para outra, isso sim.